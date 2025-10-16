Novo encontro de Lula com Trump deve ocorrer em novembro

Marcos Vieira fez pronunciamento após reunião com Marco Rubio. - Foto: Reprodução / Youtube

O próximo encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua contraparte dos EUA, Donald Trump, deve acontecer em novembro. A informação foi dada pelo ministro de Relações Exteriores, Marco Vieira, em pronunciamento à imprensa após reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Apesar da confirmação, ainda não há data nem local para a reunião entre os dois mandatários, que tiveram um breve encontro durante a Assembleia das Organizações das Nações Unidas (ONU), em setembro.

Os dois podem se encontrar já na próxima semana na Malásia, onde haverá a reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Questionado sobre a possibilidade, Vieira pontuou que “até pode ser”, mas que dependeria de coincidência de datas.

Vieira e Rubio tiveram 15 minutos de reunião privada, e outros 45 minutos com um quorum ampliado, com assessores dos dois lados. A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais, com o tarifaço de 50% na pauta.

Segundo o ministro brasileiro, a conversa com o membro do governo Trump foi “muito produtiva” e “prevaleceu uma atitude construtiva”, marcada por um tom de cooperação e respeito mútuo. O chanceler destacou que o diálogo com parlamentares norte-americanos faz parte dos esforços para reaproximar os dois países em temas econômicos, ambientais e de segurança.