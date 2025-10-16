Menu
HOME > POLÍTICA
NEGOCIAÇÃO PRÓXIMA

Novo encontro de Lula com Trump deve ocorrer em novembro

Previsão foi dada pelo ministro de Relações Exteriores, Marco Vieira, apos reunião com Marco Rubio

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/10/2025 - 18:48 h
Marcos Vieira fez pronunciamento após reunião com Marco Rubio.
Marcos Vieira fez pronunciamento após reunião com Marco Rubio.

O próximo encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua contraparte dos EUA, Donald Trump, deve acontecer em novembro. A informação foi dada pelo ministro de Relações Exteriores, Marco Vieira, em pronunciamento à imprensa após reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Leia Também:

Lula escolhe indicado para vaga no STF; veja o nome
Trump autoriza CIA a derrubar Maduro e cogita invasão à Venezuela
PL aposta em 'fator Trump' para ter Bolsonaro candidato em 26; entenda

Apesar da confirmação, ainda não há data nem local para a reunião entre os dois mandatários, que tiveram um breve encontro durante a Assembleia das Organizações das Nações Unidas (ONU), em setembro.

Os dois podem se encontrar já na próxima semana na Malásia, onde haverá a reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Questionado sobre a possibilidade, Vieira pontuou que “até pode ser”, mas que dependeria de coincidência de datas.

Vieira e Rubio tiveram 15 minutos de reunião privada, e outros 45 minutos com um quorum ampliado, com assessores dos dois lados. A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais, com o tarifaço de 50% na pauta.

Segundo o ministro brasileiro, a conversa com o membro do governo Trump foi “muito produtiva” e “prevaleceu uma atitude construtiva”, marcada por um tom de cooperação e respeito mútuo. O chanceler destacou que o diálogo com parlamentares norte-americanos faz parte dos esforços para reaproximar os dois países em temas econômicos, ambientais e de segurança.

