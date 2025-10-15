Menu
POLÍTICA
GUERRA?

Trump autoriza CIA a derrubar Maduro e cogita invasão à Venezuela

Determinação seria tirar o presidente venezuelano do poder preso ou mesmo morto

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 18:07 h
Trump discursa durante coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca.
Trump discursa durante coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca. -

O governo Donald Trump autorizou a CIA, agência de espionagem dos Estados Unidos, a realizar operações secretas e letais dentro da Venezuela com o objetivo de derrubar o ditador Nicolás Maduro.

A informação foi antecipada pelo jornal The New York Times e confirmada por Trump horas depois, em conversa com a imprensa na Casa Branca.

A ideia é ampliar a pressão nas próximas semanas com operações militares nos arredores da Venezuela, sem invadir o país, e trabalhar com a inteligência americana para capturar Maduro. A determinação seria tirá-lo preso ou mesmo morto, e este é o sinal que os americanos querem dar para que o ditador se entregue e deixe o poder voluntariamente.

Leia Também:

Lula anuncia nova rodada de negociações com EUA
PL aposta em 'fator Trump' para ter Bolsonaro candidato em 26; entenda
Trump ameaça desfazer acordo com Argentina caso Milei perca eleições

A autorização formal dada por Trump significa que a CIA tem agora permissão de agir unilateralmente na Venezuela ou em conjunto com uma operação militar de larga escala —isto é, uma invasão, cenário extremo temido por Caracas.

Para a Folha de S.Paulo, um interlocutor ligado ao governo Trump comparou à operação à mesma que levou ao assassinato do major-general Qassim Suleimani, chefe da máquina de segurança do Irã morto por um ataque de drone dos EUA perto do aeroporto de Bagdá em 2020.

Além da mudança no regime, a operação dos EUA teria ainda outros objetivos, como mandar sinais a toda a América Latina, incluindo o Brasil, de que se não houver o controle da atuação do crime organizado em território americano, a reação dos EUA será dura. O principal destinatário do recado seria o México.

Outro objetivo seria mostrar também a característica do rebatizado Departamento de Defesa, renomeado por Trump de Departamento de Guerra, de que os EUA agem na ofensiva.

Tags:

América-Latina cia Donald Trump Nicolás Maduro operações secretas venezuela

x