Lula anuncia nova rodada de negociações com EUA

Chefe do Executivo não detalhou quais representantes participarão das negociações com Washington - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira, 15, que uma nova rodada de conversas entre autoridades do governo brasileiro e dos Estados Unidos está prevista para quinta, 16.

Segundo apuração da CNN, o chefe do Executivo não detalhou quais representantes participarão das negociações com Washington.

Durante a cerimônia de comemoração do Dia dos Professores no Rio de Janeiro, o presidente Lula relatou novamente o breve encontro que teve com Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, em setembro, e mencionou também a ligação telefônica realizada entre os dois no dia 6 de outubro.

"Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação e eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, é química", declarou.