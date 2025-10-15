Muniz comemora 113 anos de A TARDE: “Essencial em informar e fortalecer a democracia”

Carlos Muniz em entrevista ao A TARDE CAST - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz, exaltou os 113 anos de história do Grupo A TARDE comemorado nesta quarta-feira (15).

Em mensagem à redação, o chefe do Legislativo Soteropolitano destacou a atuação do veículo na defesa do interesse público e na consolidação democrática do estado e ressaltou a seriedade e o compromisso social de A TARDE.

O jornal A Tarde é parte fundamental da história da comunicação e do desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Ao longo de 113 anos, tem exercido com seriedade, independência e compromisso social o papel essencial de informar, formar opinião e fortalecer a democracia Carlos Muniz - presidente da Câmara Municipal de Salvador

O presidente enfatizou, ainda, o reconhecimento do Legislativo municipal ao papel do jornal. "A Câmara Municipal de Salvador reconhece e celebra a contribuição do A TARDE para a valorização da identidade baiana, para a defesa do interesse público e para o registro dos grandes momentos da nossa vida política, cultural e social".

Carlos Muniz finalizou a homenagem saudando todos os envolvidos na trajetória centenária do veículo. "Parabenizo toda a equipe e direção do jornal por essa trajetória centenária de credibilidade e dedicação ao jornalismo de qualidade.”