POLÍTICA
Muniz comemora 113 anos de A TARDE: “Essencial em informar e fortalecer a democracia”
Presidente da Câmara Municipal de Salvador saudou aniversário do Grupo A TARDE
Por Eduardo Dias
O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz, exaltou os 113 anos de história do Grupo A TARDE comemorado nesta quarta-feira (15).
Em mensagem à redação, o chefe do Legislativo Soteropolitano destacou a atuação do veículo na defesa do interesse público e na consolidação democrática do estado e ressaltou a seriedade e o compromisso social de A TARDE.
O jornal A Tarde é parte fundamental da história da comunicação e do desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Ao longo de 113 anos, tem exercido com seriedade, independência e compromisso social o papel essencial de informar, formar opinião e fortalecer a democracia
Leia Também:
O presidente enfatizou, ainda, o reconhecimento do Legislativo municipal ao papel do jornal. "A Câmara Municipal de Salvador reconhece e celebra a contribuição do A TARDE para a valorização da identidade baiana, para a defesa do interesse público e para o registro dos grandes momentos da nossa vida política, cultural e social".
Carlos Muniz finalizou a homenagem saudando todos os envolvidos na trajetória centenária do veículo. "Parabenizo toda a equipe e direção do jornal por essa trajetória centenária de credibilidade e dedicação ao jornalismo de qualidade.”
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes