Grupo A TARDE: tradição, inovação e compromisso de seguir fazendo história

Completar 113 anos de existência é um feito que poucas empresas brasileiras podem celebrar – ainda mais no desafiador universo da comunicação. O Grupo A TARDE nasceu em 1912, pelas mãos visionárias de Ernesto Simões Filho, com o propósito de servir à Bahia e ao Brasil como uma plataforma de pensamento, informação e cidadania. Mais de um século depois, continuamos fiéis a essa missão, agora impulsionados por um novo tempo, novas tecnologias e novas ideias.

Vivemos, nos últimos anos, uma profunda transformação. O mercado mudou – e nós mudamos junto com ele. A digitalização da informação, o novo comportamento das audiências, o fortalecimento da economia criativa e o avanço do audiovisual nos inspiraram a redesenhar nossa estrutura e nossos produtos. A TARDE de hoje é um ecossistema de comunicação multiplataforma: jornais impressos, rádio, portais, redes sociais, streaming e eventos convivem de forma integrada, oferecendo conteúdo relevante, confiável e com a credibilidade que sempre nos guiou.

Nosso legado é o alicerce sobre o qual construímos o futuro. O acervo histórico de A TARDE, com 113 anos de registros únicos da vida política, social e cultural da Bahia e do Brasil, é um patrimônio de valor inestimável. Em breve, esse tesouro ganhará um novo espaço: o Memorial A TARDE, equipamento cultural e turístico que abrirá as portas ao público, permitindo que baianos e visitantes mergulhem na história viva do jornal e do estado. O Memorial será um espaço de memória, conhecimento e orgulho – uma ponte entre as gerações que fizeram e continuam fazendo a história da Bahia.

Também seguimos firmes em nosso propósito social, com iniciativas que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. O Projeto A TARDE Educação é um dos pioneiros e maiores programas de incentivo à leitura e formação cidadã do País, alcançando, hoje, mais de 250 mil alunos ativos, 49 mil professores e mais de duas mil unidades escolares atendidas em todo o estado. Trata-se de uma ação que reafirma o compromisso do Grupo A TARDE com a transformação pela educação, estimulando o pensamento crítico e fortalecendo o vínculo entre escola, comunidade e jornalismo.

Na mesma linha de inovação e protagonismo, surge a Arena A TARDE, um novo espaço criado para fomentar a cultura, o entretenimento e o surgimento de novos talentos do cenário baiano. A Arena nasce dentro da sede histórica do Grupo, com uma estrutura voltada para receber shows, debates, mostras audiovisuais e eventos integrados às nossas plataformas de mídia. É um passo decisivo na construção de um verdadeiro hub criativo, que une comunicação, cultura e desenvolvimento.

Essas conquistas só foram possíveis graças à resiliência que sempre caracterizou o Grupo A TARDE. Superamos grandes desafios, reestruturamos nossa operação, equilibramos passivos e retomamos a capacidade de investir – com responsabilidade, diálogo e visão de futuro.

Ao celebrarmos 113 anos, estendo minha gratidão a todos os colaboradores e colaboradoras que passaram e estão no Grupo A TARDE, que dedicaram e dedicam talento, esforço e amor para que chegássemos até aqui. Agradeço, também, a cada família que, ao longo de gerações, apoiou e acreditou nesta trajetória. E, sobretudo, aos nossos leitores e ouvintes, que diariamente nos permitem entrar em suas casas, dialogar, informar e refletir juntos sobre o Brasil que queremos. É essa relação de confiança que nos faz seguir firmes como guardiões da democracia, comprometidos com a verdade, a liberdade e o futuro.

Porque A TARDE não é apenas um jornal – é uma ideia viva, uma marca de confiança e um projeto coletivo que há 113 anos continua, todos os dias, escrevendo a história da nossa gente.

*João de Mello Leitão é o presidente do Grupo A TARDE