113 anos de Grupo A TARDE: veículo se renova e conecta gerações

Com espírito inovador e compromisso com a informação, o Grupo A TARDE completa 113 anos conectando gerações. Quinto maior em circulação no Brasil e líder no Norte-Nordeste segundo Índice Verificador de Comunicação (IVC), A TARDE segue se reinventando – seja ao lançar novos produtos, investir em plataformas digitais ou ao abrir espaços culturais como a Arena A TARDE –, mais que um grupo de comunicação, A TARDE se tornou herança afetiva: famílias inteiras cresceram lendo suas páginas, e gerações de jornalistas seguem os passos de pais e avós que fizeram da redação um lugar de voz e memória.

Hoje, o Clube A TARDE possui uma média de 44 mil associados, a versão impressa e digital de A TARDE têm uma circulação média diária de 84.650 exemplares, enquanto o Massa! tem uma média de venda avulsa mensal de 6.156. Já quando o assunto é a Rádio A TARDE FM, é nela que 78% da população de Salvador está sintonizada. Nas redes, o Instagram de A TARDE possui mais de 500 mil seguidores, enquanto o canal A TARDE Play (YouTube) já acumula mais de 40 mil seguidores e mais de 8 milhões de visualizações.

No jornalismo online, o Portal A TARDE – acessado estados do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul –, já acumula 8,5 milhões de visualizações. E são matérias como as do jornalista Jair Mendonça Jr, repórter especial do Portal A TARDE, que estão chegando à essas quatro regiões. Filho do jornalista Jair Mendonça, 76 anos, – que trabalhou em A TARDE de 1982 a 2004 –, para Jair Mendonça Jr trabalhar no Grupo onde o pai atuou é um sonho.

“Todos que o conheceram ou trabalharam com ele tecem elogios ao seu profissionalismo e carisma. Para mim, o Grupo A TARDE representa o alicerce da construção do legado da família Mendonça no jornalismo baiano. Ter a honra de poder dar continuidade a profissão que meu pai escolheu, e que fazia com maestria, é o que me faz acordar todos os dias com a mesma empolgação”.

Aos 13 anos, Jair decupava entrevistas que o pai fazia quando era repórter de A TARDE e cresceu ouvindo de sua mãe a história sobre quando o seu pai precisou sair de seu aniversário de 1 ano. “Um movimento de cerca de mil famílias, quase todas do interior do estado, ocupavam um terreno público, situado na avenida Paralela. Era o início do Bairro da Paz e meu pai cobriu esse fato no dia do meu aniversário. Quando passo pelo local, passa um filme na minha cabeça”, afirma.

Já o neto do jornalista Giovanni Guimarães – que trabalhou em A TARDE entre as décadas de 1940 e 1950 –, o jornalista João Gabriel Grassi Sacramento Guimarães foi o primeiro da família a seguir os passos do avô. O jovem entrou no Grupo A TARDE, em 2024, para o jornal Massa! e, hoje, é repórter do Portal. “O A TARDE está sendo fundamental para meu crescimento na carreira. É especial poder manter o legado de meu avô”.

E esse legado também está presente na vida de quem lê essas matérias e vende os jornais. Foi através do pai que o jornaleiro Ilson Duran, dono da banca de revistas Art's Literatura (Costa Azul), começou a ler o A TARDE. Jornaleiro há 35 anos, ele recorda desse tempo junto ao pai com nostalgia. “Ele sempre leu o A TARDE, então criei o hábito ainda quando era criança e lia principalmente os Classificados e o caderno de Esporte. Por isso acredito que os jornais precisam continuar se reinventando e buscando matérias que sejam interessantes para todo tipo de público”.

Confiança no A TARDE

Para o colaborador da Banca Morumbi (Pituba), Wagner Lourenço, a importância do centenário A TARDE está em sua credibilidade. “O jornal tem compromisso com a verdade, entende? Uma empresa séria que se preocupa com a veracidade das informações que publica. O impresso para mim é indispensável. Sem falar do efeito afetivo. Você lê, toca, guarda. Tenho clientes fiéis de A TARDE, que há anos compram todos os dias”.

“A marca A TARDE foi e ainda é muito forte”, afirma Nelson José de Carvalho, assinante de A TARDE há mais de 45 anos e diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI). “Acredito que a credibilidade e a transparência do jornalismo do Grupo atravessam gerações e alcançam todo tipo de público. Sou leitor antigo e fico feliz por ver o Grupo A TARDE voltar para a alegria de seus tempos áureos enquanto se renova. É notável e explícito o quanto o trabalho de toda a equipe é coordenado com seriedade e respeito a história de um jornal centenário e, vale lembrar, ininterrupto. Observo com muito carinho e satisfação todo esse trabalho”.

Administrador e gestor do Mercado Leitor – iniciativa que envolve ações de aproximação de A TARDE com o público leitor e donos de bancas de jornais–, Carlos Mafra explica que, ao longo desses 113 anos, o Grupo A TARDE têm demonstrado uma notável capacidade de adaptação e visão estratégica. “Ser uma empresa centenária e continuar produzindo conteúdo relevante é resultado de um compromisso contínuo com a inovação, a credibilidade e a conexão com o público. No Mercado Leitor vivenciamos diariamente essa essência, entendendo o comportamento dos assinantes, jornaleiros e novos consumidores, fortalecendo a relação entre tradição e modernidade”, reflete.

Abrangência

E foi correndo atrás dessa inovação que o Grupo A TARDE tem levado o jornalismo de qualidade para além das páginas impressa e online. Em 2025, o Carnaval de Salvador foi marcado pela estreia do Observatório A TARDE, que acumulou mais de 50 horas de transmissão. No início deste mês, o Open Air Brasil – a maior tela de cinema a céu aberto do mundo –, em parceria com A TARDE, encantou mais de 20 mil soteropolitanos. Mas, a inauguração da Arena A TARDE foi a mais potente.

Com dois dias ao som de artistas como Sandra Sá, Margareth Menezes, BaianaSystem, Maria Gadú e Edson Gomes, o Festival A TARDE FM inaugurou mais um espaço cultural de Salvador e reuniu cerca de 8 mil pessoas.

Histórico do grupo

Fundado em 15 de outubro de 1912 por Ernesto Simões Filho – um jovem baiano de 26 anos, advogado e jornalista–, A TARDE é o jornal mais antigo da Bahia em circulação e um dos mais antigos do Brasil.

Foi assim que, cerca de oito anos após o jornal começar a funcionar, ele inaugurou a impressão com uma máquina de linotipo, que permitia uma produção gráfica mais rápida e eficiente. Foi em 1930 que o jornal adquiriu sua primeira sede própria, no hoje histórico prédio ao lado da Praça Castro Alves. Só em 1º de março de 1975 ocorreu a mudança para a sede atual no Caminho das Árvores.

E, junto com a inauguração da nova sede, foi criado um novo parque gráfico com um sistema offset– sistema que entregava páginas mais nítidas. Essa qualidade na entrega recai sobre as coberturas feitas pelo grupo centenário: Revolução de 1930, as duas Grandes Guerras, Golpe Militar de 1964, Redemocratização nos anos 1980, a chegada da internet e a transformação digital da imprensa... A TARDE estava lá e hoje continua realizando coberturas do que acontece através das mais diversas plataformas.