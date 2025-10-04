Ernesto Simões Filho, o visionário que fundou A TARDE, nasceu há 139 anos

Ernesto Simões Filho discursando em Cachoeira em 1954 - Foto: Cedoc A TARDE

O dia 4 de outubro marca uma data especial para a história da comunicação no Brasil, especialmente na Bahia. Se estivesse vivo, Ernesto Simões da Silva Freitas Filho, jornalista, político e fundador do jornal A TARDE, de Salvador, celebraria hoje seus 139 anos de vida. Nascido em Cachoeira, Bahia, em 4 de outubro de 1886, Simões Filho deixou um legado que transcendeu as esferas pública e política, consolidando-se como um dos nomes mais importantes da imprensa baiana e nacional. Seu legado, no entanto, é celebrado a partir de sua obra, pois o visionário faleceu em 24 de novembro de 1957, no Rio de Janeiro.

O gênese de um jornalismo moderno

A grande contribuição de Ernesto Simões Filho para a comunicação veio em 15 de outubro de 1912, quando, aos 26 anos, fundou o jornal A TARDE. A iniciativa, que surgiu em um ambiente político e social turbulento (após o bombardeio de Salvador no início do ano), representou um verdadeiro marco de modernidade para a imprensa baiana.

Simões Filho era um visionário que buscou inspiração nos modelos de jornais mais avançados da época, especialmente os do Rio de Janeiro. A TARDE se diferenciava por seu formato e conteúdo, introduzindo um jornalismo mais arrojado, com atenção especial à qualidade gráfica, ao uso de imagens e, notavelmente, por ser um periódico vespertino, em contraponto aos matutinos tradicionais. Essa característica deu nome à publicação e popularizou a marca registrada que se tornaria famosa entre os baianos: "Deu n'A Tarde é verdade".

Ernesto Simões Filho em carro aberto, acompanhado de auxiliares, deixa as oficinas de A TARDE para distribuir pessoalmente os exemplares do jornal | Foto: Cedoc A TARDE

Pilar da imprensa baiana e nacional

Ao longo das décadas, sob a direção de seu fundador, A TARDE se estabeleceu como o principal veículo de comunicação da Bahia, influenciando o debate público, a política e a vida cultural do estado. A credibilidade e a longevidade do jornal, que é um dos mais antigos em circulação contínua no Brasil, são reflexos diretos do rigor e da visão empreendedora implantados por Simões Filho. Ele construiu uma instituição que se tornou um pilar da liberdade de imprensa no Nordeste.

Então presidente do Brasil, Getúlio Vargas visitou Caldas de Cipó na Bahia ao lado de Ernesto Simões Filho | Foto: Cedoc A TARDE

Pilar político, coragem e legado

A trajetória de Ernesto Simões Filho não se limitou ao campo jornalístico; ela foi igualmente marcante na política e na vida pública, onde demonstrou sua coragem e rigidez. Formado pela Faculdade Livre de Direito da Bahia, ele atuou como Deputado Federal por diversos mandatos e, notavelmente, ocupou o cargo de Ministro da Educação e Saúde (1951-1953) durante o governo Getúlio Vargas, contribuindo ativamente para a implantação da CAPES. Além disso, foi membro-fundador da Academia de Letras da Bahia (ALB).

Conhecido pelo seu desvelo com a família, mas também pela sua determinação em enfrentar adversidades — chegando a sofrer graves atentados —, Simões Filho deixou um legado que transcendeu a imprensa. Seu nome está imortalizado na própria geografia baiana, batizando o município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Sua vida é a prova de que a imprensa, quando exercida com seriedade e visão, é uma força poderosa na transformação e no desenvolvimento da sociedade.

Ernesto Simões Filho (1886-1957) fundou A TARDE em 1912 | Foto: Cedoc A TARDE

Vocação precoce e liderança

A vocação de Ernesto Simões Filho para o jornalismo surgiu na adolescência, no Ginásio Bahiano, onde ele fundou o periódico escolar O Carrasco. Quatro anos mais tarde, ele criou O Papão, uma revista literária com toque de humor. Antes de fundar A TARDE, ele trabalhou na Gazeta do Povo, aprendendo ao lado de grandes nomes como Xavier Marques e Octávio Mangabeira. A TARDE, que ele dirigiu de 1912 até sua morte em 1957, não era apenas um jornal, mas uma lição de bom jornalismo, com a inclusão de inovações como os anúncios classificados, uso de clichês e campanhas públicas.

Casa onde Ernesto Simões Filho viveu na infância | Foto: Divulgação

Placa mostra legado do fundador de A TARDE | Foto: Divulgação

Grupo A TARDE, um legado em constante evolução

Mais de um século após sua fundação, o Grupo A TARDE segue o espírito visionário de Ernesto Simões Filho, mantendo-se como um farol de inovação e compromisso com o jornalismo de credibilidade. Em um cenário de rápidas transformações digitais, a empresa demonstra vigor e resiliência, crescendo e expandindo suas plataformas para garantir que a informação de qualidade chegue a todos os baianos.

Atualmente, o grupo é um ecossistema robusto de comunicação, contando com os tradicionais jornais A TARDE e Massa!, os vibrantes portais de notícias A TARDE e Massa!, a rádio A TARDE FM, o canal audiovisual A TARDE Play no YouTube, além do fundamental CEDOC (Centro de Documentação e Memória) e o A TARDE Educação. Essa evolução contínua e a diversificação de canais asseguram que a voz e a história iniciadas por Ernesto Simões Filho em 1912 permaneçam relevantes, acessíveis e, acima de tudo, inspiradoras para as novas gerações.