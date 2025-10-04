LEGADO
Ernesto Simões Filho, o visionário que fundou A TARDE, nasceu há 139 anos
Relembre a visão e coragem do jornalista e ex-ministro que, ao fundar A TARDE em 1912, moldou a história da imprensa baiana e nacional
Por Rafael Tiago
O dia 4 de outubro marca uma data especial para a história da comunicação no Brasil, especialmente na Bahia. Se estivesse vivo, Ernesto Simões da Silva Freitas Filho, jornalista, político e fundador do jornal A TARDE, de Salvador, celebraria hoje seus 139 anos de vida. Nascido em Cachoeira, Bahia, em 4 de outubro de 1886, Simões Filho deixou um legado que transcendeu as esferas pública e política, consolidando-se como um dos nomes mais importantes da imprensa baiana e nacional. Seu legado, no entanto, é celebrado a partir de sua obra, pois o visionário faleceu em 24 de novembro de 1957, no Rio de Janeiro.
O gênese de um jornalismo moderno
A grande contribuição de Ernesto Simões Filho para a comunicação veio em 15 de outubro de 1912, quando, aos 26 anos, fundou o jornal A TARDE. A iniciativa, que surgiu em um ambiente político e social turbulento (após o bombardeio de Salvador no início do ano), representou um verdadeiro marco de modernidade para a imprensa baiana.
Simões Filho era um visionário que buscou inspiração nos modelos de jornais mais avançados da época, especialmente os do Rio de Janeiro. A TARDE se diferenciava por seu formato e conteúdo, introduzindo um jornalismo mais arrojado, com atenção especial à qualidade gráfica, ao uso de imagens e, notavelmente, por ser um periódico vespertino, em contraponto aos matutinos tradicionais. Essa característica deu nome à publicação e popularizou a marca registrada que se tornaria famosa entre os baianos: "Deu n'A Tarde é verdade".
Pilar da imprensa baiana e nacional
Ao longo das décadas, sob a direção de seu fundador, A TARDE se estabeleceu como o principal veículo de comunicação da Bahia, influenciando o debate público, a política e a vida cultural do estado. A credibilidade e a longevidade do jornal, que é um dos mais antigos em circulação contínua no Brasil, são reflexos diretos do rigor e da visão empreendedora implantados por Simões Filho. Ele construiu uma instituição que se tornou um pilar da liberdade de imprensa no Nordeste.
Pilar político, coragem e legado
A trajetória de Ernesto Simões Filho não se limitou ao campo jornalístico; ela foi igualmente marcante na política e na vida pública, onde demonstrou sua coragem e rigidez. Formado pela Faculdade Livre de Direito da Bahia, ele atuou como Deputado Federal por diversos mandatos e, notavelmente, ocupou o cargo de Ministro da Educação e Saúde (1951-1953) durante o governo Getúlio Vargas, contribuindo ativamente para a implantação da CAPES. Além disso, foi membro-fundador da Academia de Letras da Bahia (ALB).
Conhecido pelo seu desvelo com a família, mas também pela sua determinação em enfrentar adversidades — chegando a sofrer graves atentados —, Simões Filho deixou um legado que transcendeu a imprensa. Seu nome está imortalizado na própria geografia baiana, batizando o município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Sua vida é a prova de que a imprensa, quando exercida com seriedade e visão, é uma força poderosa na transformação e no desenvolvimento da sociedade.
Vocação precoce e liderança
A vocação de Ernesto Simões Filho para o jornalismo surgiu na adolescência, no Ginásio Bahiano, onde ele fundou o periódico escolar O Carrasco. Quatro anos mais tarde, ele criou O Papão, uma revista literária com toque de humor. Antes de fundar A TARDE, ele trabalhou na Gazeta do Povo, aprendendo ao lado de grandes nomes como Xavier Marques e Octávio Mangabeira. A TARDE, que ele dirigiu de 1912 até sua morte em 1957, não era apenas um jornal, mas uma lição de bom jornalismo, com a inclusão de inovações como os anúncios classificados, uso de clichês e campanhas públicas.
Casa onde Ernesto Simões Filho viveu na infância | Placa mostra legado do fundador de A TARDE |
Grupo A TARDE, um legado em constante evolução
Mais de um século após sua fundação, o Grupo A TARDE segue o espírito visionário de Ernesto Simões Filho, mantendo-se como um farol de inovação e compromisso com o jornalismo de credibilidade. Em um cenário de rápidas transformações digitais, a empresa demonstra vigor e resiliência, crescendo e expandindo suas plataformas para garantir que a informação de qualidade chegue a todos os baianos.
Atualmente, o grupo é um ecossistema robusto de comunicação, contando com os tradicionais jornais A TARDE e Massa!, os vibrantes portais de notícias A TARDE e Massa!, a rádio A TARDE FM, o canal audiovisual A TARDE Play no YouTube, além do fundamental CEDOC (Centro de Documentação e Memória) e o A TARDE Educação. Essa evolução contínua e a diversificação de canais asseguram que a voz e a história iniciadas por Ernesto Simões Filho em 1912 permaneçam relevantes, acessíveis e, acima de tudo, inspiradoras para as novas gerações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes