Seu Jorge expõe animação para show na Arena A TARDE: “Muito ansioso”
O artista trará a apresentação do show ‘Baile à la Baiana’ para Salvador
Por Franciely Gomes
Faltando quatro dias para apresentar o show ‘Baile à la Baiana’ em Salvador, Seu Jorge se mostrou animado para retornar à capital baiana. Convidado do programa ‘Papo Reto’, apresentado por Ildázio Tavares na rádio A TARDE FM, o artista confessou que está ansioso para se apresentar na Arena A TARDE.
“Eu me reencontro em Salvador, pois me acho parecido com o povo de salvador e está sendo maravilhoso estar presente na cultura da cidade. Estou muito feliz e ansioso para chegar a data do show na capital baiana”, disse ele durante a entrevista.
O cantor ainda revelou que a ideia do espetáculo surgiu através de sua relação com artistas soteropolitanos, incluindo a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, que o convidou para se apresentar pela primeira vez em Salvador.
“O baile a la baiana é um presente que ao longo dos anos eu venho cultivando através dessa amizade com Margareth, que me deu a honra de cantar com ela na primeira vez que fui a Salvador. Essa minha amizade de 15 anos com ela e outros artistas é um dos principais motivos que me faz retornar a Salvador, além do público, claro”, disparou.
Repertório especial
Apesar do baile ser voltado para o novo álbum de Seu Jorge, que possui 11 canções inéditas, que combinam elementos da música carioca e baiana, ele garantiu que o repertório do show do dia 18 de outubro contará com seus hits mais conhecidos, como “Mina do Condomínio” e “Amiga da minha mulher”.
“O baile a la baiana tem 18 pessoas no palco e além do repertório do álbum, que é muito, e Salvador para gente é especial, também vamos tocar músicas que as pessoas ajudaram a consagrar ao longo dos anos na minha carreira”, explicou.
Serviços
SEU JORGE – Baile à la Baiana
Quando: 18 outubro (sábado)
Onde: Arena A TARDE
Abertura dos portões: 16h
Valores 1º LOTE
Arena: R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia); R$ 150 (solidário+2k alimento)
Camarote: R$ 300 (inteira); R$ 150 (meia); R$ 200 (solidário+2k alimento)
Vendas on line: Meu Bilhete clicando aqui
Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.
Classificação: 16 anos
Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262
Realização: Grupo A TARDE e Íris Produções
