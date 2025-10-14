Menu
HOME > MÚSICA
VEM AÍ!

Seu Jorge expõe animação para show na Arena A TARDE: “Muito ansioso”

O artista trará a apresentação do show ‘Baile à la Baiana’ para Salvador

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/10/2025 - 20:08 h
O famoso se apresentará em Salvador neste fim de semana
Faltando quatro dias para apresentar o show ‘Baile à la Baiana’ em Salvador, Seu Jorge se mostrou animado para retornar à capital baiana. Convidado do programa ‘Papo Reto’, apresentado por Ildázio Tavares na rádio A TARDE FM, o artista confessou que está ansioso para se apresentar na Arena A TARDE.

“Eu me reencontro em Salvador, pois me acho parecido com o povo de salvador e está sendo maravilhoso estar presente na cultura da cidade. Estou muito feliz e ansioso para chegar a data do show na capital baiana”, disse ele durante a entrevista.

O cantor ainda revelou que a ideia do espetáculo surgiu através de sua relação com artistas soteropolitanos, incluindo a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, que o convidou para se apresentar pela primeira vez em Salvador.

“O baile a la baiana é um presente que ao longo dos anos eu venho cultivando através dessa amizade com Margareth, que me deu a honra de cantar com ela na primeira vez que fui a Salvador. Essa minha amizade de 15 anos com ela e outros artistas é um dos principais motivos que me faz retornar a Salvador, além do público, claro”, disparou.

Repertório especial

Apesar do baile ser voltado para o novo álbum de Seu Jorge, que possui 11 canções inéditas, que combinam elementos da música carioca e baiana, ele garantiu que o repertório do show do dia 18 de outubro contará com seus hits mais conhecidos, como “Mina do Condomínio” e “Amiga da minha mulher”.

“O baile a la baiana tem 18 pessoas no palco e além do repertório do álbum, que é muito, e Salvador para gente é especial, também vamos tocar músicas que as pessoas ajudaram a consagrar ao longo dos anos na minha carreira”, explicou.

Serviços

SEU JORGE – Baile à la Baiana

Quando: 18 outubro (sábado)

Onde: Arena A TARDE

Abertura dos portões: 16h

Valores 1º LOTE

Arena: R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia); R$ 150 (solidário+2k alimento)

Camarote: R$ 300 (inteira); R$ 150 (meia); R$ 200 (solidário+2k alimento)

Vendas on line: Meu Bilhete clicando aqui

Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262

Realização: Grupo A TARDE e Íris Produções

