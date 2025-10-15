POLÍTICA
Bruno Reis celebra 113 anos de A TARDE: "Faz parte da história da Bahia"
Prefeito de Salvador parabenizou o jornal centenário da Bahia
Por Eduardo Dias
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, parabenizou nesta quarta-feira, 15, o Grupo A TARDE pelos seus 113 anos de fundação. Em uma mensagem de reconhecimento, o gestor municipal destacou a relevância histórica e a credibilidade do veículo de comunicação, que se consolidou como um dos mais importantes do estado e do país.
Em sua homenagem, Bruno Reis enfatizou o papel do veículo na preservação da memória e na informação de qualidade.
O jornal A TARDE faz parte da história da Bahia. Mais do que isso: o jornal registrou em suas páginas, que ficarão para a eternidade, grandes momentos da história do nosso estado e do país ao longo desses 113 anos
O prefeito ressaltou ainda a longevidade e a capacidade de adaptação do Grupo. "Ao longo desse tempo, o Grupo A Tarde consolidou uma marca de credibilidade, conexão com o povo e inovação constante, tanto que, após 113 anos, permanece ainda muito forte e relevante."
Ao finalizar, o prefeito enviou seu reconhecimento a todos os profissionais do jornalismo: "Deixo aqui meu abraço a toda a equipe de jornalistas, técnicos, colaboradores e dirigentes, que mantém o jornal em posição de destaque por mais de um século. Que venham muitos anos de A TARDE informando com responsabilidade, respeito às pessoas e compromisso com o futuro de Salvador, da Bahia e do Brasil", pontuou o prefeito.
