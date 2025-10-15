Deputado baiano contesta proposta de Haddad sobre emendas

Ainda segundo o parlamentar, sinalizar um possível corte “é um direito que cabe ao Executivo”, mas ele reforçou que “cabe ao Congresso analisar se acata ou não a proposta” - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado federal Alex Santana (Republicanos-BA) reagiu, nesta quarta-feira, 15, à possível decisão do governo Lula de cortar mais de R$ 7 bilhões em emendas parlamentares para ajustar o Orçamento de 2026.

“Quem faz orçamento não é o governo, quem faz orçamento é o Congresso. Isso é uma prerrogativa do Congresso. Ele cumpre ou não a responsabilidade do cumprimento dele no Executivo ou não cumprir. Só que essa é uma obrigatoriedade do Congresso fazer”, declarou.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele não pode cortar. É o Congresso que vota”, ressaltou, em conversa com o Portal A TARDE.

Ainda segundo o parlamentar, sinalizar um possível corte “é um direito que cabe ao Executivo”, mas ele reforçou que “cabe ao Congresso analisar se acata ou não a proposta”.

Questionado sobre o corte ser uma solução adotada pela equipe econômica diante da derrota do governo, o parlamentar afirmou:

“Eu acho que, se a gente entrar em uma guerra de braços entre o governo estar retalhando o Congresso com proposta de corte no orçamento, ele deveria estar preocupado em fazer os cortes dos gastos públicos que ele está ocasionando, deixando de criar despesas, se preocupando com o interesse melhor dos setores da sociedade, como a indústria, como a agro, como outros, pensando em cortar os benefícios pessoais. Eu acho que é uma preocupação maior nesse sentido.”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça, 14, que o governo pode cortar mais de R$ 7 bilhões em emendas parlamentares para ajustar o Orçamento de 2026, medida que pode gerar atritos com o Congresso. A decisão, segundo ele, dependerá do cenário fiscal.

A proposta surge após a derrubada da MP 1303/2025, que alterava regras de tributação de aplicações financeiras. Na ocasião, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), já havia sinalizado que o corte poderia ser a alternativa da equipe econômica.

Em paralelo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou um “pente fino” em cargos do Centrão dentro do governo, conduzido pela ministra Gleisi Hoffmann (PT), em resposta à articulação que levou à derrota da MP na Câmara.