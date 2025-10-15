POLÍTICA
Jerônimo exalta os 113 anos de A TARDE: “Faz parte da vida dos baianos”
Governador do Estado celebrou o aniversário do veículo centenário da Bahia
Por Eduardo Dias
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, parabenizou o Grupo A TARDE pelos seus 113 anos de existência, comemorado nesta quarta-feira, 15. Em mensagem, o chefe do Executivo estadual reconheceu o papel centenário do veículo de comunicação na vida e na história dos cidadãos baianos.
Em sua mensagem, o governador homenageou todos que constroem e construíram a história do Grupo A TARDE.
Parabéns ao A Tarde, a todos os colaboradores e colaboradoras que estão e que passaram por esta instituição que faz parte da vida dos baianos e baianas há mais de um século
A homenagem de Jerônimo Rodrigues reforça o reconhecimento do Governo do Estado à longevidade e à relevância do jornalismo de qualidade para a sociedade.
