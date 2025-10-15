Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo exalta os 113 anos de A TARDE: “Faz parte da vida dos baianos”

Governador do Estado celebrou o aniversário do veículo centenário da Bahia

Eduardo Dias

Por Eduardo Dias

15/10/2025 - 12:03 h
Jerônimo em entrevista à A TARDE FM
Jerônimo em entrevista à A TARDE FM -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, parabenizou o Grupo A TARDE pelos seus 113 anos de existência, comemorado nesta quarta-feira, 15. Em mensagem, o chefe do Executivo estadual reconheceu o papel centenário do veículo de comunicação na vida e na história dos cidadãos baianos.

Em sua mensagem, o governador homenageou todos que constroem e construíram a história do Grupo A TARDE.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Parabéns ao A Tarde, a todos os colaboradores e colaboradoras que estão e que passaram por esta instituição que faz parte da vida dos baianos e baianas há mais de um século
Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Leia Também:

Muniz comemora 113 anos de A TARDE: “Essencial em informar e fortalecer a democracia”
Bruno Reis celebra 113 anos de A TARDE: "Faz parte da história da Bahia"
113 anos de Grupo A TARDE: veículo se renova e conecta gerações
Grupo A TARDE: tradição, inovação e compromisso de seguir fazendo história

A homenagem de Jerônimo Rodrigues reforça o reconhecimento do Governo do Estado à longevidade e à relevância do jornalismo de qualidade para a sociedade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

113 Anos Governador da Bahia Jerônimo Rodrigues Jornal A TARDE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo em entrevista à A TARDE FM
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Jerônimo em entrevista à A TARDE FM
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Jerônimo em entrevista à A TARDE FM
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Jerônimo em entrevista à A TARDE FM
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x