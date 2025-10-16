Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NEGOCIAÇÃO

Termina primeira reunião oficial do governo Lula e Trump

É esperado que Mauro Vieira faça um pronunciamento e dê detalhes do encontro

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 17:32 h
Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. -

A reunião entre o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quinta-feira, 26, durou cerca de uma hora. Foi a primeira vez que os governos Lula e Trump sentaram para negociar de forma oficial.

Segundo a Embaixada do Brasil em Washington, Vieira e Rubio tiveram 15 minutos de reunião privada, e outros 45 minutos com um quorum ampliado, com assessores dos dois lados.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Trump relembra conversa com Lula na ONU ao lado de Milei
Trump autoriza CIA a derrubar Maduro e cogita invasão à Venezuela
PL aposta em 'fator Trump' para ter Bolsonaro candidato em 26; entenda

Na reunião ampliada, pelo lado brasileiro participaram os embaixadores Mauricio Carvalho Lyrio, que é Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Sherpa do Brasil no BRICS; Philip Fox-Drummond Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros; e Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social. Do lado americano, participou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais, com o tarifaço de 50% na pauta.

É esperado que o ministro brasileiro faça um pronunciamento às 18h, no horário de Brasília.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil EUA marco rubio mauro vieira Relações Exteriores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x