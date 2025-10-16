Termina primeira reunião oficial do governo Lula e Trump

Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. - Foto: Divulgação/MRE

A reunião entre o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quinta-feira, 26, durou cerca de uma hora. Foi a primeira vez que os governos Lula e Trump sentaram para negociar de forma oficial.

Segundo a Embaixada do Brasil em Washington, Vieira e Rubio tiveram 15 minutos de reunião privada, e outros 45 minutos com um quorum ampliado, com assessores dos dois lados.

Na reunião ampliada, pelo lado brasileiro participaram os embaixadores Mauricio Carvalho Lyrio, que é Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Sherpa do Brasil no BRICS; Philip Fox-Drummond Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros; e Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social. Do lado americano, participou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais, com o tarifaço de 50% na pauta.

É esperado que o ministro brasileiro faça um pronunciamento às 18h, no horário de Brasília.