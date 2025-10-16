Menu
EMOÇÃO

Péricles é consagrado Cidadão Baiano e anuncia mudança para o estado

De fã a filho da Bahia: Péricles é homenageado com honraria especial na Alba

Bianca Carneiro e Franciely Gomes

Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes

16/10/2025 - 17:39 h
“Me sinto em casa aqui”, declarou cantor
“Me sinto em casa aqui”, declarou cantor -

A forte ligação do cantor Péricles com a Bahia foi oficializada nesta quinta-feira, 16. Em uma cerimônia emocionante na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o sambista paulista foi homenageado com o Título de Cidadão Baiano. A honraria, proposta pelo deputado Luciano Simões (União), celebra a conexão afetiva e artística que Péricles construiu com o estado ao longo de sua carreira.

A história de amor entre Péricles e a Bahia é antiga e marcada por momentos inesquecíveis. Em julho de 2019, Salvador foi o palco escolhido para a gravação do seu DVD 'Mensageiro do Amor', que reuniu mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Em 2023, o cantor retornou à capital para gravar a primeira edição de seu programa 'Voz da Consciência', que exaltou personalidades negras da cultura baiana. Na mesma ocasião, gravou um clipe com o Olodum no Pelourinho, um símbolo de sua admiração pela força cultural do povo baiano.

"A Bahia é um lugar que me acolhe de um jeito único. Me sinto em casa todas as vezes que estou aqui", já declarou o artista em diversas ocasiões.

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e autoridades, que reforçaram a "baianidade" do cantor. Para o autor da proposta, a homenagem é um reconhecimento justo. "É um cantor de projeção nacional, tem uma alma baiana, um jeito baiano. O samba nasceu na Bahia, e para a Bahia ele sempre volta. Péricles é um grande significado disso", afirmou o deputado Luciano Simões.

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys
Voz potente do Hip Hop realiza curso de capacitação em Salvador
Vivendo do Ócio e +: cidade na Bahia recebe festa com shows gratuitos

A presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos (PSD), destacou o orgulho do estado em acolher o artista. "Em todas as oportunidades, ele diz que Salvador, que a Bahia, é sua terra. Péricles está na casa dos baianos e hoje o recebemos como cidadão. É uma homenagem mais do que merecida. Como a gente diz: na Bahia não se nasce, se estreia. E ele já estreou muito bem".

A emoção tomou conta do plenário com as palavras da esposa do cantor, Lidiane Faria. "Meu marido merece ser homenageado aqui. Ele é uma pessoa maravilhosa, um bom pai, um bom filho, um bom marido e, principalmente, um bom artista. Eu, que acompanho sua convivência, sei o quanto ele lutou para estar aqui e ser reconhecido por vocês".

Baiano de mala e cuia

Amigo de longa data, o cantor Xanddy fez questão de prestigiar a cerimônia e compartilhou uma revelação.

"Péricles é meu ídolo na música e meu ídolo como pessoa, como irmão querido. A gente convive em família mesmo. Nossos amigos aqui na Bahia sabem do que eu falo, o quanto ele se sente baiano. Mas esse dia se torna muito especial porque a gente já desejava que ele recebesse esse título. Vou aproveitar e fazer uma fofoca: eu acredito que eles vão morar aqui na Bahia!", revelou o pagodeiro.

Visivelmente emocionado, Péricles agradeceu a honraria e declarou seu amor eterno ao estado.

"A primeira vez que estive em Salvador, Bahia, eu recebi de todo mundo o carinho e o amor. Me sinto em casa todas as vezes que estou aqui. Agradeço porque, através da minha trajetória, eu pude unir pessoas, contar boas histórias e plantar boas sementes. Eu vou honrar todos os dias esse título de Cidadão Baiano. Vou honrar essa Bahia, vou me doar mais a ela e vou honrar essa comenda até o meu último dia", prometeu.

Sem confirmar uma data , o artista também confirmou que virá morar em Salvador. "Casa a gente tem, em breve a gente vem [...] Eu sou baiano de verdade, agora não é mentira, a responsabilidade só aumenta, mas a felicidade é tão grande quanto".

Péricles

x