Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys

O cantor estava internado na UTI após apresentar uma piora em seu quadro de saúde

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/10/2025 - 13:08 h | Atualizada em 16/10/2025 - 16:00
O artista estava internado desde o fim de semana
O artista estava internado desde o fim de semana -

Uma das maiores vozes da seresta na Bahia, Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, faleceu nesta quinta-feira, 16. O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Camaçari (HGC) e apresentou uma piora em seu estado de saúde.

Ele deu entrada no centro médico na madrugada do último sábado, 11, após passar mal e precisou ser entubado. Segundo informações da Record TV, ele apresentou uma infecção pulmonar e veio a óbito.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A informação da morte foi confirmada pelo perfil oficial do grupo no Instagram, que emitiu uma nota de pesar com um registro do artista. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Roque Fonseca”, escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos fãs do cantor prestaram suas últimas homenagens a ele. “Nossa! Que notícia triste. Estava planejando curtir o show dele esse mês. Fiquei triste agora”, disse uma.

Na banda, Roque deu voz a vários sucessos da sofrência como 'Assim É o Nosso Amor', 'Siga Seu Rumo', ‘Cigana’ e ‘Amor Perfeito’.

Alvinho, ex-Brasilian Boys, também faleceu

Esta é a segunda perda da banda em um intervalo de um dia. Ex-integrante do grupo, Álvaro Elias Capinan, mais conhecido como Alvinho, morreu na quarta-feira, 15.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Roque Delson (@brasilianboysoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasilian Boys Morte Roque Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista estava internado desde o fim de semana
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

O artista estava internado desde o fim de semana
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O artista estava internado desde o fim de semana
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O artista estava internado desde o fim de semana
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x