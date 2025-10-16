LUTO
Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys
O cantor estava internado na UTI após apresentar uma piora em seu quadro de saúde
Por Franciely Gomes
Uma das maiores vozes da seresta na Bahia, Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, faleceu nesta quinta-feira, 16. O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Camaçari (HGC) e apresentou uma piora em seu estado de saúde.
Ele deu entrada no centro médico na madrugada do último sábado, 11, após passar mal e precisou ser entubado. Segundo informações da Record TV, ele apresentou uma infecção pulmonar e veio a óbito.
A informação da morte foi confirmada pelo perfil oficial do grupo no Instagram, que emitiu uma nota de pesar com um registro do artista. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Roque Fonseca”, escreveram na legenda da publicação.
Nos comentários, diversos fãs do cantor prestaram suas últimas homenagens a ele. “Nossa! Que notícia triste. Estava planejando curtir o show dele esse mês. Fiquei triste agora”, disse uma.
Na banda, Roque deu voz a vários sucessos da sofrência como 'Assim É o Nosso Amor', 'Siga Seu Rumo', ‘Cigana’ e ‘Amor Perfeito’.
Alvinho, ex-Brasilian Boys, também faleceu
Esta é a segunda perda da banda em um intervalo de um dia. Ex-integrante do grupo, Álvaro Elias Capinan, mais conhecido como Alvinho, morreu na quarta-feira, 15.
