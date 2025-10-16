Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys

O artista estava internado desde o fim de semana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das maiores vozes da seresta na Bahia, Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, faleceu nesta quinta-feira, 16. O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Camaçari (HGC) e apresentou uma piora em seu estado de saúde.

Ele deu entrada no centro médico na madrugada do último sábado, 11, após passar mal e precisou ser entubado. Segundo informações da Record TV, ele apresentou uma infecção pulmonar e veio a óbito.

A informação da morte foi confirmada pelo perfil oficial do grupo no Instagram, que emitiu uma nota de pesar com um registro do artista. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Roque Fonseca”, escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos fãs do cantor prestaram suas últimas homenagens a ele. “Nossa! Que notícia triste. Estava planejando curtir o show dele esse mês. Fiquei triste agora”, disse uma.

Na banda, Roque deu voz a vários sucessos da sofrência como 'Assim É o Nosso Amor', 'Siga Seu Rumo', ‘Cigana’ e ‘Amor Perfeito’.



Alvinho, ex-Brasilian Boys, também faleceu

Esta é a segunda perda da banda em um intervalo de um dia. Ex-integrante do grupo, Álvaro Elias Capinan, mais conhecido como Alvinho, morreu na quarta-feira, 15.