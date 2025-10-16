CIRCUITO EMPREENDEDOR CAPTADOR
Voz potente do Hip Hop realiza curso de capacitação em Salvador
Curso vai acontecer no próximo domingo, 19
Por Edvaldo Sales
Voz potente da Cultura Hip Hop, Rafa Rafuagi leva o Circuito Empreendedor Captador, um curso de capacitação em Captação de Recursos e Gestão Financeira, que vai acontecer no próximo domingo, 19, às 14h, no Espaço Xisto Bahia, em Salvador. A ação é uma parceria com a Rede Baiana de Hip-Hop.
Com 23 anos, Rafuagi é detentor de 44 prêmios, escritor e patrono da Feira do Livro de Gravataí. Ele está à frente de projetos, coletivos e equipamentos culturais de enorme relevância nacional como a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, o Projeto Partiu Aula na Justiça e Hub Atividade. Rafa Rafuagi ainda atua como consultor de políticas públicas para órgãos internacionais.
Em 2025, ele anunciou o maior investimento da história da Cultura Hip Hop brasileira com R$ 24 milhões captados a partir da gestão do Museu da Cultura Hip Hop RS, primeiro na América Latina. Em 2025 recebeu a Ordem do Mérito Cultural como cavaleiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes