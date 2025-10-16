Menu
MÚSICA
CIRCUITO EMPREENDEDOR CAPTADOR

Voz potente do Hip Hop realiza curso de capacitação em Salvador

Curso vai acontecer no próximo domingo, 19

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 10:42 h | Atualizada em 17/10/2025 - 12:55
Rafa Rafuagi vai participar do Circuito Empreendedor Captador
Rafa Rafuagi vai participar do Circuito Empreendedor Captador

Voz potente da Cultura Hip Hop, Rafa Rafuagi leva o Circuito Empreendedor Captador, um curso de capacitação em Captação de Recursos e Gestão Financeira, que vai acontecer no próximo domingo, 19, às 14h, no Espaço Xisto Bahia, em Salvador. A ação é uma parceria com a Rede Baiana de Hip-Hop.

Com 23 anos, Rafuagi é detentor de 44 prêmios, escritor e patrono da Feira do Livro de Gravataí. Ele está à frente de projetos, coletivos e equipamentos culturais de enorme relevância nacional como a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, o Projeto Partiu Aula na Justiça e Hub Atividade. Rafa Rafuagi ainda atua como consultor de políticas públicas para órgãos internacionais.

Em 2025, ele anunciou o maior investimento da história da Cultura Hip Hop brasileira com R$ 24 milhões captados a partir da gestão do Museu da Cultura Hip Hop RS, primeiro na América Latina. Em 2025 recebeu a Ordem do Mérito Cultural como cavaleiro.

Circuito Empreendedor Captador
Circuito Empreendedor Captador | Foto: Divulgação

Hip Hop

x