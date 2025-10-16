Menu
HOME > POLÍTICA
PRIORIDADE

"Era Jerônimo já investiu mais de R$ 20 bilhões", diz Manoel Vitório

Secretário estadual da Fazenda diz que valor é o maior já realizado nas últimas décadas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/10/2025 - 13:00 h | Atualizada em 16/10/2025 - 19:14
Manoel Vitório, secretário da Fazenda do Estado da Bahia
Investimentos de R$ 20 bilhões e duzentos milhões. Este foi o valor já investido pelo Estado da Bahia, desde o início da gestão Jerônimo Rodrigues (PT), em 2023. Nos dois primeiros anos, foram aplicados em diversas áreas um total de R$ 16 bilhões e oito milhões. Esse é o maior volume de investimentos já realizado nas últimas décadas por um governo baiano em etapa inicial de gestão.

Este ano, entre janeiro e agosto, os investimentos somam R$ 4 bilhões e cento e vinte milhões. Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 16, ao programa Café das 7 (A TARDE FM), o secretário da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA), Manoel Vitório, ressaltou que segmentos como Educação, Saúde e Infraestrutura estão sendo cada vez mais fortalecidos.

Secretário, como o Sr. avalia os impactos de todos esses investimentos para a população baiana?

A Bahia tem registrado um número histórico de investimentos. Foi o maior investimento, já que são R$ 20 bilhões computados até aqui, sendo o maior investimento em décadas. O governo Jerônimo está de parabéns, pois é um governo que consegue, com esses investimentos, levar mais infraestrutura, saúde e educação para toda Bahia. Nós somos o segundo estado no Brasil nesses últimos anos, que mais investe. A gente só perde para São Paulo, pois é uma economia muito maior que a da Bahia.

Esse resultado reflete a capacidade de gestão do Estado da Bahia?

Sem dúvida o investimento é um grande indicador de que o Estado tem a capacidade de investir e ampliar, tanto equipamentos públicos, como escolas, hospitais, UPAs, infraestrutura viária. É com essa capacidade de gestão e com esse investimento, que o Estado promove o desenvolvimento e a melhor qualidade de vida para o cidadão.

Um relatório recente da Secretaria da Fazenda aponta que houve um aumento dos investimentos baianos em setores como saúde, educação e segurança pública. Isso revela que a área social é mesmo uma prioridade, secretário?

A política pública na área de saúde, educação e segurança pública, são as políticas que promovem maior bem estar para a população, para o acolhimento da população e a segurança da população. Por isso, o Estado da Bahia promoveu um aumento significativo nos gastos com a educação, saúde e segurança pública. Mas não foi só isso, investimos na infraestrutura e agora com a reforma tributária, os estados que têm mais infraestrutura vão poder atrair mais investimentos. Por isso que a Bahia, a todo momento, anuncia investimentos novos, como foi agora com a atração da BYD para o Estado da Bahia. Avançamos na área social, que é uma preocupação do governador Jerônimo, mas também estamos avançando fortemente em infraestrutura, para atrair novos empreendimentos ao Estado e assim promover mais empregos e mais bem-estar social.

Como está o endividamento do Estado diante de todo esse volume de investimentos?

A Bahia é um dos estados menos endividados no país, inclusive a dívida pública na Bahia, tem uma trajetória que é decrescente, atualmente até menos do que 40%. Isso nos dá uma capacidade de endividamento, a capacidade de tomar recursos para ampliar os investimentos no estado, sempre com responsabilidade, colocando o chapéu onde a mão alcança. É por isso que a Bahia, nos últimos anos, tem demonstrado um equilíbrio fiscal sustentável e duradouro. Nunca atrasamos salários, por exemplo, seguindo fortes e comprometidos com a população baiana.

Tags:

Bahia Educação infraestrutura Investimentos Jerônimo Rodrigues Manoel Vitório recorde Saúde Secretaria da Fazenda

x