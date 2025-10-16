Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUESTIONAMENTO

Salsicha em merenda escolar vira polêmica em cidade baiana

Introdução do produto no cardápio dos estudantes de Serrinha gerou indignação no parlamento

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/10/2025 - 11:20 h | Atualizada em 20/10/2025 - 9:59
Salsicha não é recomendada pelo Programa Nacional de Alimentação (PNAE)
Salsicha não é recomendada pelo Programa Nacional de Alimentação (PNAE) -

A polêmica que envolve a merenda escolar em Serrinha, nordeste da Bahia, continua repercutindo. Tudo começou após a Prefeitura, gestão de Cyro Novais (MDB), inserir salsicha no cardápio dos estudantes da rede pública municipal. A denúncia é da vereadora Edylene Ferreira (PSD).

Alimentos processados

Os alimentos processados, são aqueles que foram alterados na composição original com a adição de ingredientes como sal, açúcar ou gordura para que aumente a duração ou melhore o sabor e a aparência.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A carne geralmente é recolhida a partir de carcaças de animais, após os cortes de músculo removidos. A carne mecanicamente separada, pode apresentar pedaços de osso, cartilagem e outras partes que se transformam em uma pasta.

Leia Também:

Tremor de 4,2 na escala Richter é registrado em Luís Eduardo Magalhães
Contrato de R$ 2 milhões beneficia empresa de pai e irmã de prefeito
Evento em cidade baiana confirma cervejarias de 42 países

A parlamentar afirmou que “salsicha não é merenda” e reiterou que oferecer cachorro-quente aos estudantes é “ignorar o básico, devido a pobreza nutricional do produto”.

Edylene diz ainda que a salsicha não é recomendada pelo PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o qual prioriza alimentos naturais, frescos e regionais,

De acordo com a vereadora, foi pedido à Comissão de Educação, que cobre da Secretaria Municipal de Educação, o envio do cardápio completo da merenda escolar.

"Temos que garantir transparência e qualidade na alimentação dos estudantes. Cachorro-quente não é saudável, e não deve ser oferecido às crianças da rede pública. O município tem que apontar quem autorizou a compra e distribuição de um alimento ultraprocessado para os estudantes”, indagou.

Criado pelo governo federal, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), estabelece diretrizes que orientam os municípios na oferta de uma merenda escolar equilibrada e saudável. Entre os princípios do programa, estão o uso de alimentos frescos e regionais, a educação alimentar e nutricional, e o apoio à agricultura familiar, que deve receber pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação escolar.

A reportagem procurou a Prefeitura de Serrinha e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara Municipal Cardápio Cidadão Repórter estudantes merenda escolar nutrição PREFEITURA Salsicha serrinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Salsicha não é recomendada pelo Programa Nacional de Alimentação (PNAE)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Salsicha não é recomendada pelo Programa Nacional de Alimentação (PNAE)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Salsicha não é recomendada pelo Programa Nacional de Alimentação (PNAE)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Salsicha não é recomendada pelo Programa Nacional de Alimentação (PNAE)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x