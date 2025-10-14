Evento em cidade baiana confirma cervejarias de 42 países

Evento compõe a programação do Bahia Beer - Festival de Cerveja de Alagoinhas - Foto: Divulgação

O II Brazilian International Beer Awards (BBA), que vai ser realizado em Alagoinhas, nordeste da Bahia, entre os próximos dias 6 e 9 de novembro, acaba de confirmar a inscrição de amostras de cervejarias de 42 países, número recorde que reforça o concurso como o maior da América Latina. O evento compõe a programação do Bahia Beer - Festival de Cerveja de Alagoinhas.

“Temos um aumento de 23,5% no número de países. Uma grata surpresa, pois nenhum evento cervejeiro cresceu tanto em um ano no nosso país”, afirma o presidente da Sol Eventos, Develon da Rocha, empresa responsável pela organização do BBA, evento que conta com o apoio da Prefeitura de Alagoinhas e promoção da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur).

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A grande novidade nesta edição são as notas comerciais concedidas às concorrentes.

“Essa nota, que já é adotada no vinho em todo o mundo, dá a oportunidade de incluí-la nos rótulos como uma informação de qualidade aos consumidores”, explica Rocha.

Nações confirmadas

Entre os confirmados estão nações com forte tradição cervejeira: Alemanha, Bélgica, Inglaterra, República Tcheca, Áustria e Polônia, e outras que chamam atenção pela curiosidade e diversidade cultural, como China, Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Malta e Estônia, além dos surpreendentes San Marino, Luxemburgo e Liechtenstein. Também marcam presença países da América do Sul (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Paraguai e Bolívia), que vivem um momento de crescimento e reconhecimento internacional no setor.

Essa combinação inédita garante não apenas um concurso com mais variedade de estilos e origens, mas também eleva a régua do rigor técnico dos jurados.

“Cada amostra será analisada sob perspectivas diversas, valorizando tanto o respeito às escolas clássicas quanto a inovação que emerge em mercados mais recentes”, destaca Rocha.

“Este recorde comprova que o Bahia Beer já se consolidou como um evento internacional, projetando Alagoinhas, dentro e fora do Brasil, o que qualifica a zona turística Caminhos do Sertão, onde o município está inserido. O Governo do Estado celebra a decisão de ter incentivado a criação do festival cervejeiro, unindo gastronomia, negócios e lazer para movimentar a economia regional”, ressalta o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Protagonismo

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo, enfatiza que Alagoinhas sediar o BBA reforça o protagonismo da cidade como um referencial no setor.

“Alagoinhas reafirma sua vocação e seu papel de destaque no cenário nacional da cerveja. E a confirmação da participação de cervejarias de mais de 40 países faz deste concurso uma vitrine internacional para a nossa cidade e para a Bahia. É a oportunidade de mostrarmos ao mundo nossa capacidade de sediar eventos de grande porte, nossa hospitalidade e a riqueza da nossa própria produção de cervejas”, diz.

Julgamento

O julgamento dos inscritos no BBA var ser realizado entre 6 a 8 de novembro, com cerimônia de premiação marcada para o dia 9. Paralelamente, a cidade vai receber o Congresso Internacional da Cerveja (Conib), nos dias 7 e 8, reunindo debates e palestras sobre tendências do setor.

O concurso integra a Federação Internacional de Concursos Cervejeiros e possui parcerias com eventos de referência mundial, como o Brussels Beer Challenge (Bélgica) e o Korea International Beer Award (KIBA), da Coreia do Sul. Com isso, o evento se consolida como uma vitrine global da qualidade e criatividade das cervejarias brasileiras e internacionais.