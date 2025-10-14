Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Obra inacabada em Santanópolis recebeu mais de R$ 300 mil em recursos

Construção na gestão do ex-prefeito Juarez Almeida, foi custeada com recursos do Fundo Nacional de Saúde

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

14/10/2025 - 11:10 h
Juarez Almeida, ex-prefeito de Santanópolis
Juarez Almeida, ex-prefeito de Santanópolis

Uma audiência de instrução do processo que apura supostos atos de improbidade administrativa do ex-prefeito de Santanópolis, centro norte da Bahia, Juarez Almeida Tavares, à época do PSD, foi marcada pela Justiça Federal para esta quarta-feira, 15. O imbróglio envolve a construção de uma Unidade Básica de Saúde em um povoado do município. Juarez foi prefeito entre os anos de 2013 a 2016.

Leia Também:

Família de criança com autismo denuncia desamparo em Serra Preta
Prefeita baiana ameaçou exonerar servidores que não apoiassem reeleição
Transporte escolar irregular: ex-prefeito de Serrinha é punido pelo TCM-BA

A ação mostra que a obra, custeada com recursos do Fundo Nacional de Saúde, teria recebido mais de R$ 330 mil em pagamentos, embora apenas 65% da execução física tivesse sido concluída. No último dia 9 de outubro, a Justiça ouviu cinco testemunhas de defesa e aceitou remarcar o depoimento de uma testemunha que não compareceu á última audiência.

A Justiça indeferiu ainda novo pedido da defesa para ouvir o engenheiro responsável pelo laudo técnico, o que manteve os fundamentos de decisão anterior. Além do ex-prefeito, também aparecem no processo a ex-secretária de Saúde, Marília Ribeiro Cerqueira, e os representantes da empresa Fagundes Construções e Empreendimentos Ltda., contratada para a obra.

A condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, com ressarcimento de cerca de R$ 114 mil aos cofres públicos, foi pedido pelo Ministério Público Federal.

x