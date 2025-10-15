Tremor de 4,2 na escala Richter é registrado em Luís Eduardo Magalhães

- Foto: Divulgação | Instagram

Um abalo sísmico foi registrado na manhã desta terça-feira, 14, por volta das 10h14, no município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

De acordo com informações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) à Defesa Civil Nacional, o tremor atingiu magnitude de 4.2 na escala Richter.

O evento sísmico foi confirmado pelo geofísico Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição responsável pelo monitoramento de atividades sísmicas em território nacional.

A Defesa Civil de Luís Eduardo Magalhães, ao tomar conhecimento do ocorrido, entrou em contato com os órgãos responsáveis pelo monitoramento geológico, buscando informações detalhadas e acompanhando as atualizações oficiais sobre o evento.

O órgão reforça que todas as informações oficiais estão sendo divulgadas pelos canais institucionais da Defesa Civil e pelos órgãos competentes, garantindo transparência e segurança à população e que não há motivo para pânico.