JOÃO DOURADO
JOÃO DOURADO

Contrato de R$ 2 milhões beneficia empresa de pai e irmã de prefeito

Diamerson Costa Cardoso (PRD) teria beneficiado empresa de parentes

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/10/2025 - 14:44 h
Prefeito de João Dourado, Diamerson Costa Cardoso, conhecido como Di Cardoso (PRD)
Prefeito de João Dourado, Diamerson Costa Cardoso, conhecido como Di Cardoso (PRD)

Uma investigação para apurar possíveis irregularidades em um contrato de R$ 2,3 milhões firmado pela Prefeitura de João Dourado com a empresa 'Lojas Geocomercial Ltda', em julho de 2025, foi instaurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A decisão liminar veio após denúncia apresentada pelo vereador Abimael Dourado Lima Júnior, conhecido como Juninho (PSD), contra o prefeito Diamerson Costa Cardoso Dourado, conhecido como Di Cardoso (PRD).

De acordo com a decisão do TCM, do último dia 10 de outubro, existem indícios de favorecimento e nepotismo, uma vez que a empresa contratada teria vínculo societário com a J.C. Dourado Participações Ltda, a qual pertence ao pai e a irmã do prefeito.

O órgão aponta ainda que a situação configura possível violação à nova Lei de Licitações, bem como aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, previstos na Constituição Federal.

A contratação foi realizada sob a modalidade de credenciamento ou inexigibilidade de licitação, procedimento que, de acordo com a decisão, não se aplica à aquisição de bens padronizados e de uso comum, como os objetos do contrato investigado.

Foi determinado o prazo de 120 dias para que o Município realize nova licitação, de preferência na forma de registro de preços, de acordo com a Lei 14.133. O contrato atual deve ser mantido apenas durante esse período. Caso o edital não seja publicado dentro do prazo, os pagamentos vão ser suspensos até nova deliberação do TCM.

Gastos excessivos

Ano passado, Di Cardoso (PRD) e a vice, Kel do Riacho (União Brasil), sofreram uma ação protocolada na Justiça Eleitoral local pela Federação Brasil da Esperança (PT / PC Do B e PV). acusação é quanto a gastos irregulares com publicidade, no que foi confirmado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

O órgão verificou que a Prefeitura teria ultrapassado os limites de gastos permitidos, o que pode acarretar sanções legais, como a cassação da chapa que concorre à reeleição no município da região de Irecê.

Em uma ação, protocolada, Di Cardoso foi acusado de extrapolar gastos de publicidade do município durante o ano eleitoral de 2024. De acordo com a acusação, a gestão de Di Cardoso gastou em apenas cinco meses mais de seis vezes a média mensal dos três anos anteriores, o que viola o artigo 73 da Lei das Eleições.

A representação apontou que o total gasto entre janeiro e maio de 2024 teria sido de R$ 487.401,10, duas vezes acima do permitido. À época, o Ministério Público Eleitoral suspendeu o contrato com a empresa 'Equipe na Mídia LTDA', responsável pelos serviços de publicidade da gestão municipal.

Aínda de acordo com a denúncia, a extrapolação do limite se deu pela realização da Feira da Cebola e da Festa da Cebola, eventos ocorridos no mês de maio de 2024 e que contou com a participação do prefeito no palco, no dia em que celebrava o próprio aniversário. A Federação Brasil da Esperança chegou a pedir a cassação e aplicação de multa para o prefeito e a vice.

A reportagem procurou a Prefeitura de João Dourado e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Tags:

contratos irregulares Di Cardoso investigação joão dourado nepotismo PREFEITURA tcm-ba

