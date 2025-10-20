SALVADOR
Caminhão tombado deixa trânsito travado na BR-324 sentido Salvador
PRF interditou parte da pista para remover o caminhão
Por Bernardo Rego
Os motoristas que trafegam pela BR-324 sentido Salvador na manhã desta segunda-feira, 20, enfrentam um longo engarrafamento.
A situação acontece em virtude de um acidente envolvendo um caminhão carregado com madeira que tombou km 595. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há uma interdição parcial da pista para que o veículo possa ser removido.
Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra a fila de veículos parados na altura do Posto Fiscal.
