Caminhão tombado deixa trânsito travado na BR-324 sentido Salvador

- Foto: Reprodução

Os motoristas que trafegam pela BR-324 sentido Salvador na manhã desta segunda-feira, 20, enfrentam um longo engarrafamento.

A situação acontece em virtude de um acidente envolvendo um caminhão carregado com madeira que tombou km 595. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há uma interdição parcial da pista para que o veículo possa ser removido.

Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra a fila de veículos parados na altura do Posto Fiscal.

Assista: