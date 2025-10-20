Menu
SALVADOR
SALVADOR

Caminhão tombado deixa trânsito travado na BR-324 sentido Salvador

PRF interditou parte da pista para remover o caminhão

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

20/10/2025 - 7:04 h | Atualizada em 20/10/2025 - 7:16
Imagem ilustrativa da imagem Caminhão tombado deixa trânsito travado na BR-324 sentido Salvador
-

Os motoristas que trafegam pela BR-324 sentido Salvador na manhã desta segunda-feira, 20, enfrentam um longo engarrafamento.

A situação acontece em virtude de um acidente envolvendo um caminhão carregado com madeira que tombou km 595. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há uma interdição parcial da pista para que o veículo possa ser removido.

Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra a fila de veículos parados na altura do Posto Fiscal.

Assista:

