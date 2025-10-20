Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

VÍDEO: Soldado do Exército é agredido por PMs em festa de Salvador

Caso aconteceu durante 'arrastão' do Psirico no bairro da Liberdade

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 8:41 h
A confusão teria encerrado o show da banda
A confusão teria encerrado o show da banda

Um soldado do Exército de 19 anos foi brutalmente agredido por policiais militares na noite de sábado, 18, durante o 'arrastão' do Psirico, no bairro da Liberdade, em Salvador. O caso, registrado em vídeo por testemunhas, mostra o jovem Júlio David sendo derrubado e atingido com golpes de cassetete.

Segundo a família, o rapaz voltava para casa quando se deparou com o tumulto próximo ao colégio Pirajá da Silva. Sem entender a situação, tentou se afastar, mas acabou abordado e espancado por agentes. Mesmo após se identificar como militar, as agressões continuaram.

De acordo com a TV Bahia, Júlio sofreu fraturas no rosto, no nariz e no punho, e foi levado ao Hospital Ernesto Simões, onde permanece internado em estado estável. A confusão teria encerrado o show da banda Psirico.

De acordo com a Polícia Militar, foi determinada a identificação dos policiais que participaram da ocorrência e vão adotar as medidas administrativas necessárias à apuração dos fatos.

Confira a nota da PM:

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que tomou conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais que registram uma intervenção policial durante um evento festivo no bairro da Liberdade, em Salvador.

O Comando de Policiamento Regional da Capital – BTS determinou a identificação dos policiais que participaram da ocorrência e vai adotar as medidas administrativas necessárias à apuração dos fatos.

A PMBA reforça que acompanha o caso e que eventuais condutas que se afastem dos protocolos institucionais serão analisadas com o devido rigor.

Veja vídeo:

agressão exército Polícia Miliar psirico

