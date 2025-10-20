POLÍCIA
VÍDEO: Soldado do Exército é agredido por PMs em festa de Salvador
Caso aconteceu durante 'arrastão' do Psirico no bairro da Liberdade
Por Redação
Um soldado do Exército de 19 anos foi brutalmente agredido por policiais militares na noite de sábado, 18, durante o 'arrastão' do Psirico, no bairro da Liberdade, em Salvador. O caso, registrado em vídeo por testemunhas, mostra o jovem Júlio David sendo derrubado e atingido com golpes de cassetete.
Segundo a família, o rapaz voltava para casa quando se deparou com o tumulto próximo ao colégio Pirajá da Silva. Sem entender a situação, tentou se afastar, mas acabou abordado e espancado por agentes. Mesmo após se identificar como militar, as agressões continuaram.
Leia Também:
De acordo com a TV Bahia, Júlio sofreu fraturas no rosto, no nariz e no punho, e foi levado ao Hospital Ernesto Simões, onde permanece internado em estado estável. A confusão teria encerrado o show da banda Psirico.
De acordo com a Polícia Militar, foi determinada a identificação dos policiais que participaram da ocorrência e vão adotar as medidas administrativas necessárias à apuração dos fatos.
Confira a nota da PM:
A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que tomou conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais que registram uma intervenção policial durante um evento festivo no bairro da Liberdade, em Salvador.
O Comando de Policiamento Regional da Capital – BTS determinou a identificação dos policiais que participaram da ocorrência e vai adotar as medidas administrativas necessárias à apuração dos fatos.
A PMBA reforça que acompanha o caso e que eventuais condutas que se afastem dos protocolos institucionais serão analisadas com o devido rigor.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes