Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Jovem é morto por bala perdida enquanto jogava videogame em casa

O adolescente de 14 foi atingido pela bala que atravessou a janela do seu quarto, de acordo com a polícia local

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 8:26 h | Atualizada em 20/10/2025 - 8:56
D’Uwan Morgan tinha 14 anos
D’Uwan Morgan tinha 14 anos -

Um adolescente de 14 anos foi morto após ser atingido por uma bala perdida enquanto jogava videogame dentro de casa em St. Louis, no estado de Missouri, Estados Unidos. As informações são do Departamento de Polícia da cidade.

O caso aconteceu no dia 8 de outubro quando, de acordo com autoridades, D’Uwan Morgan foi atingido por volta das 18h10 (horário local), momento em que houve uma troca de tiros perto de sua residência. Um dos disparos atravessou a janela do quarto onde o garoto estava e atingiu o adolescente que estava jogando videogame.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mãe e outros dois irmãos da vítima estavam em casa no momento do crime. “Ele não estava fazendo nada de errado, só sentado no quarto dele. E agora se foi” , lamentou um parente ao jornal local.

Leia Também:

Mãe dá facadas em rosto e cabeça de filho de 8 anos em Salvador
Auditor corrupto paga R$ 45 mil para forjar sua própria morte em Salvador
Empresário é executado a tiros dentro da própria pizzaria na Bahia

D’Uwan havia concluído o ensino fundamental há cinco meses e, segundo os familiares, gostava de atividades ao ar livre e de pescar. Ele foi descrito por sua tia como "um menino doce, educado e com um futuro brilhante pela frente”.

A família cobra respostas e justiça. “Nossa família nunca mais será a mesma. Ele não merecia perder a vida assim” , afirmou a tia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente Bala perdida justiça St. Louis tragédia familiar violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
D’Uwan Morgan tinha 14 anos
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

D’Uwan Morgan tinha 14 anos
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

D’Uwan Morgan tinha 14 anos
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

D’Uwan Morgan tinha 14 anos
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x