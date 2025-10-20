Jovem é morto por bala perdida enquanto jogava videogame em casa

D’Uwan Morgan tinha 14 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 14 anos foi morto após ser atingido por uma bala perdida enquanto jogava videogame dentro de casa em St. Louis, no estado de Missouri, Estados Unidos. As informações são do Departamento de Polícia da cidade.

O caso aconteceu no dia 8 de outubro quando, de acordo com autoridades, D’Uwan Morgan foi atingido por volta das 18h10 (horário local), momento em que houve uma troca de tiros perto de sua residência. Um dos disparos atravessou a janela do quarto onde o garoto estava e atingiu o adolescente que estava jogando videogame.

A mãe e outros dois irmãos da vítima estavam em casa no momento do crime. “Ele não estava fazendo nada de errado, só sentado no quarto dele. E agora se foi” , lamentou um parente ao jornal local.

D’Uwan havia concluído o ensino fundamental há cinco meses e, segundo os familiares, gostava de atividades ao ar livre e de pescar. Ele foi descrito por sua tia como "um menino doce, educado e com um futuro brilhante pela frente”.

A família cobra respostas e justiça. “Nossa família nunca mais será a mesma. Ele não merecia perder a vida assim” , afirmou a tia.