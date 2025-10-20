Auditor corrupto paga R$ 45 mil para forjar sua própria morte em Salvador

Atestado de óbito foi assinado à distância com base em um vídeo enviado por celular - Foto: Reprodução/TV Globo

Um ex-auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, Arnaldo Augusto Pereira, foi preso no sul da Bahia após forjar a própria morte para escapar da prisão. Condenado a 43 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, ele vivia na cidade de Mucuri desde 2021.

De acordo com reportagem exibida pelo Fantástico, Arnaldo viajou cerca de 13 horas até Salvador para comprar uma certidão de óbito falsa, emitida por um cartório, ao custo de R$ 45 mil. O documento foi usado para enganar a Justiça e encerrar um dos processos contra ele no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Condenações

Arnaldo recebeu uma pena total de 43 anos de prisão, mas seguia em liberdade, já que todas as condenações ainda estavam em fase de recurso. Confira os processos pelos quais ele foi condenado:

23 anos de prisão no processo da Máfia do ISS;

13 anos pelo caso de propina em Santo André;

7 anos por lavagem de dinheiro, também em Santo André.

Esquema de falsificação

A fraude envolveu também um médico do IML de Salvador. Sérgio Ricardo da Costa, assinou o atestado de óbito à distância, algo proibido, com base em um vídeo enviado por celular. A certidão indicava que a morte teria ocorrido em uma casa simples na capital baiana, o que levantou suspeitas do Ministério Público de São Paulo, já que Arnaldo tinha autorização judicial para residir em Mucuri.

Outra inconsistência estava no local indicado para o suposto enterro: a cidade de Cachoeira, na Bahia, onde Arnaldo não mantinha nenhum vínculo.

"Esse rapaz não foi enterrado aqui em Cachoeira", afirmou um funcionário do local ao Fantástico.



Durante as investigações, promotores descobriram que o ex-auditor tentou usar o falso atestado de óbito para recuperar bens bloqueados pela Justiça, avaliados em mais de R$ 1 milhão, obtidos por meio de propina e corrupção. O objetivo era reaver parte do patrimônio antes de ser definitivamente condenado.

Prisão e novas acusações

Após rastrear os deslocamentos do suspeito, a polícia encontrou Arnaldo escondido em Caravelas, cidade vizinha de Mucuri. Ele foi capturado durante uma operação e confessou ter simulado a própria morte por “desespero”. No momento da prisão, também portava documentos falsos.

"Quando você tá no desespero, você não pensa racionalmente", disse Arnaldo Augusto Pereira.

Agora, além das condenações por corrupção, Arnaldo vai responder por falsificação de documento público e uso de documento falso. O STJ deve reverter a decisão que extinguiu uma de suas penas, e ele permanece preso na Bahia enquanto o novo processo é analisado.