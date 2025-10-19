IML conclui identificação dos 17 mortos em acidente com baianos

Ônibus que levava baianos a Pernambuco ficou destruído após grave acidente - Foto: Divulgação/PRF

O Instituto Médico Legal (IML) do Recife concluiu a identificação dos 17 mortos em um acidente de ônibus, na noite de sexta-feira, 17, na cidade de Saloá, no centro-leste de Pernambuco. A informação foi divulgada, na manhã deste domingo, 19, pela Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado. Dos que vieram a óbito, 12 são da Bahia.

Conforme a pasta, 12 dos corpos foram liberados para os familiares. Já os demais aguardam a retirada no IML da capital pernambucana. A identificação foi feita por meio de perícia papiloscópica, com as impressões digitais.

Inicialmente, seis corpos tinham sido levados para o IML do Recife e 11, para o IML de Caruaru, no Agreste. Entretanto, todos foram encaminhados para a capital, para facilitar a logística dos parentes. As vítimas são de cidades, além da Bahia, de Minas Gerais.

Além dos 17 mortos, outras 17 pessoas ficaram feridas. O ônibus havia sido fretado por uma empresa de Brumado, no sudoeste da Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, para que o grupo fizesse compras num centro atacadista.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na região conhecida como Serra dos Ventos, por volta das 19h45. De acordo com informações da PRF, o ônibus entrou na contramão e bateu em rochas que estavam às margens da rodovia. Em seguida, o motorista condutor conseguiu retornar ao sentido correto, mas colidiu num barranco de areia antes de tombar.

Ainda segundo a corporação, alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que parte deles pode estar sem cinto de segurança. Outro fato chamou atenção: havia três listas de passageiros no veículo, e nenhuma delas condizia com o verificado pelos investigadores. A PRF e a SDS acreditam que algumas das vítimas pegaram carona no ônibus.