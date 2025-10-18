Ex-secretária da Bahia está entre os mortos do acidente em Pernambuco

Ônibus completamente destruído após tombar na BR-423 - Foto: Divulgação | PRF

O grave acidente que aconteceu na BR-423, em Pernambuco, no Agreste de Pernambuco, deixou 17 pessoas mortas e outras 17 feridas. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre os mortos estão Sirlândia de Souza Machado, que foi secretária de Administração no município de Barra da Estiva e sua mãe, Marlene Medeiros de Souza.

A prefeitura emitiu uma nota lamentando o acidente e decretou dois dias de luto oficial.

"A Prefeitura Municipal de Barra da Estiva lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido no Estado de Pernambuco, que infelizmente resultou na morte de Sirlandia de Souza Machado, ex-secretária de Administração deste município, e de sua mãe, Marlene Medeiros de Souza, além de outras vítimas.

Em sinal de respeito e solidariedade, a Prefeitura decreta dois dias de luto oficial, manifestando suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, bem como a todas as famílias enlutadas que perderam entes queridos neste momento tão doloroso. Toda a gestão municipal se une em oração e solidariedade, desejando força, conforto e paz aos corações que sofrem com essa perda irreparável", diz a nota.

A prefeitura de Aracatu também manifestou pesar e informou, por meio de nota, que há uma pessoa ferida que é natural da cidade que está hospitalizada.

As prefeituras de Rio do Pires e Brumado também emitiram comunicado oficial lamentando o acidente.

Relembre o acidente

O ônibus transportava cerca de 30 passageiros que haviam saído da Bahia para fazer compras em Pernambuco. O acidente aconteceu após o veículo deixar Santa Cruz do Capibaribe (PE) com destino a Brumado (BA).

O veículo tombou no trecho do distrito de Serra dos Ventos, no Agreste de Pernambuco. Ainda não se sabe a causa do acidente nem o número exato de mortos e feridos.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), prestou solidariedade às vítimas e afirmou que irá auxiliar o governo de Pernambuco. "Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio", disse o governador no X.

Feridos

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde nos municípios de Paranatama, Iati e Garanhuns, todos em Pernambuco. O Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns, disse que recebeu 17 pacientes. Entre os atendidos, dois estão em estado grave. Os demais permanecem em observação na unidade.

De acordo a PRF em Garanhuns, o ônibus era fretado, contava com autorização válida para transporte e foi contratado especificamente para essa viagem. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística.