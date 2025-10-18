Presidente Lula lamenta trágico acidente com 17 mortos em Pernambuco

Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423 - Foto: Divulgação | PRF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado, 18, para lamentar o acidente envolvendo um ônibus fretado que tombou no km 127 da BR-423 na cidade de Saloá, no Agreste de Pernambuco, que resultou na morte de 17 pessoas e outras 17 feridas.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 15 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor"", escreveu o presidente na rede social X (antigo Twitter).

Relembre o acidente

O ônibus fazia o trajeto entre as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, com destino a Belmonte, no sudoeste da Bahia, quando o motorista perdeu o controle do veículo após uma falha no freio a acabou colidindo com uma rocha às margens da rodovia, voltou para o sentido correto e colidiu em um barranco de areia quando houve o tombamento.

O motorista teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

Os trabalhos de atendimento da ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi concluído, por volta das 23h30 da sexta-feira, 17 de outubro. A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou um efetivo de 23 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas, incluindo unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e apoio operacional. O incidente resultou no encaminhamento das vítimas para unidades hospitalares da região para receberem assistência médica.

A Polícia Civil, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.