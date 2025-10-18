Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Presidente Lula lamenta trágico acidente com 17 mortos em Pernambuco

Ônibus com 40 passageiros tinha como destino final a cidade de Belmonte na Bahia

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

18/10/2025 - 17:36 h | Atualizada em 18/10/2025 - 17:47
Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423
Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423 -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado, 18, para lamentar o acidente envolvendo um ônibus fretado que tombou no km 127 da BR-423 na cidade de Saloá, no Agreste de Pernambuco, que resultou na morte de 17 pessoas e outras 17 feridas.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 15 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor"", escreveu o presidente na rede social X (antigo Twitter).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relembre o acidente

O ônibus fazia o trajeto entre as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, com destino a Belmonte, no sudoeste da Bahia, quando o motorista perdeu o controle do veículo após uma falha no freio a acabou colidindo com uma rocha às margens da rodovia, voltou para o sentido correto e colidiu em um barranco de areia quando houve o tombamento.

O motorista teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

Leia Também:

Acidente com 15 mortos: motorista entrou na contramão e bateu em rocha
Sobe número de mortos em acidente envolvendo baianos em PE
Homem é preso em SP suspeito de matar adolescente em matagal na Bahia

Os trabalhos de atendimento da ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi concluído, por volta das 23h30 da sexta-feira, 17 de outubro. A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou um efetivo de 23 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas, incluindo unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e apoio operacional. O incidente resultou no encaminhamento das vítimas para unidades hospitalares da região para receberem assistência médica.

A Polícia Civil, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Lula Mortes Pernambuco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ônibus completamente destruído após acidente na BR-423
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x