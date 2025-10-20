Menu
SALVADOR
SALVADOR

Chuva forte atinge Salvador e causa ameaças de desabamento; veja bairros mais afetados

Defesa Civil alertou para risco de temporais com alagamentos e deslizamentos

Por Victoria Isabel

20/10/2025 - 9:27 h | Atualizada em 20/10/2025 - 10:36
Diversas cidades da Bahia registraram acumulados significativos de chuva
Diversas cidades da Bahia registraram acumulados significativos de chuva

A segunda-feira, 20, começou com céu nublado e fortes chuvas em Salvador, conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu cinco alertas meteorológicos, três nas cores amarelo e dois na cor laranja para áreas do estado da Bahia.

Capital baiana

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há alerta para chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com risco de alagamentos e deslizamentos. Nos últimos 12 horas, os bairros que mais registraram precipitação foram:

  • Plataforma - 16.0 mm
  • Cajazeiras VIII - 15.8 mm
  • Nova Brasília - 14.6 mm
  • Boca da Mata - 13.2 mm
  • Castelo Branco - 13.2 mm
  • águas Claras - 13.0 mm
  • Itacaranha - 12.6 mm
  • Valéria - 11.4 mm
  • Dom Avelar - 11.2 mm
  • cajazeiras VIII - Mangabeira - 10.6 mm

De acordo com o boletim divulgado pela Codesal, Salvador registrou quatro ocorrências de risco em diferentes regiões da cidade nas últimas 24h. Entre os casos, estão ameaça de desabamento, desabamento parcial, árvore ameaçando cair e orientação técnica.

Os bairros afetados foram:

  • Pau da Lima: 1 ocorrência de ameaça de desabamento;
  • Cajazeiras: 1 ocorrência de árvore ameaçando cair;
  • Liberdade: 1 ocorrência de desabamento parcial;
  • Subúrbio/Ilhas: 1 ocorrência de orientação técnica.

Alerta de chuva forte e perigosa para Salvador e Bahia, segundo o Metsul
Fim de semana sem chuva? Veja previsão do tempo em Salvador
Tempestades severas e chuvas intensas: 7 estados em alerta no Brasil

Em caso de emergência, o contato com o órgão pode ser feito através do número 199.

Confira a previsão do tempo para a capital baiana

  • De segunda-feira, 20, a quinta-feira, 23, a cidade terá chuvas fortes, com probabilidade de 90%, ventos fortes entre 47 km/h e 49 km/h e temperaturas variando de 21°C a 27°C.
  • Na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, o tempo deve ter chuvas moderadas a fortes, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 70%, ventos moderados entre 22 km/h e 23 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.
  • No domingo, 26, a previsão indica chuvas leves, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 20%, ventos moderados de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 30°C.

Temporais na Bahia

Nas últimas 24 horas, diversas cidades da Bahia registraram acumulados significativos de chuva, conforme dados divulgados na manhã desta segunda-feira, 20. Entre os municípios com maior precipitação estão Santa Cruz Cabrália, com 91,7 mm, seguida por Pau Brasil (85,2 mm) e Guaratinga (85,0 mm).

Outras cidades também registraram volumes elevados, como Itarantim (77,6 mm), Igrapiúna (76,0 mm), Itagimirim (74,0 mm) e Camacan (71,4 mm). Já Itabuna e Ilhéus tiveram chuvas de 61,7 mm e 61,1 mm, respectivamente. O município com menor registro entre os listados foi Vitória da Conquista, com 34,9 mm.

Neoenergia Coelba faz alerta

Devido ao cenário adverso, a Neoenergia Coelba reforçou o efetivo de profissionais e alerta a população sobre os riscos relacionados à eletricidade. De acordo com companhia elétrica, os temporais podem provocar danos significativos à rede elétrica, seja pela queda de árvores de grande porte sobre a fiação, seja pela incidência de raios.:

Imagem ilustrativa da imagem Chuva forte atinge Salvador e causa ameaças de desabamento; veja bairros mais afetados
| Foto: Neoenergia Coelba

Orientações de segurança:

  • Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a Neoenergia Coelba pelo número 116.
  • Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para os Bombeiros (193).
  • Procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas durante as tempestades de raios;
  • Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenções de antenas;
  • Em caso de alagamento, desligue o disjuntor geral e retire aparelhos das tomadas.

x