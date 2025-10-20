Chuva forte atinge Salvador e causa ameaças de desabamento; veja bairros mais afetados

Diversas cidades da Bahia registraram acumulados significativos de chuva - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A segunda-feira, 20, começou com céu nublado e fortes chuvas em Salvador, conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu cinco alertas meteorológicos, três nas cores amarelo e dois na cor laranja para áreas do estado da Bahia.

Capital baiana

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há alerta para chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com risco de alagamentos e deslizamentos. Nos últimos 12 horas, os bairros que mais registraram precipitação foram:



Plataforma - 16.0 mm

Cajazeiras VIII - 15.8 mm

Nova Brasília - 14.6 mm

Boca da Mata - 13.2 mm

Castelo Branco - 13.2 mm

águas Claras - 13.0 mm

Itacaranha - 12.6 mm

Valéria - 11.4 mm

Dom Avelar - 11.2 mm

cajazeiras VIII - Mangabeira - 10.6 mm

De acordo com o boletim divulgado pela Codesal, Salvador registrou quatro ocorrências de risco em diferentes regiões da cidade nas últimas 24h. Entre os casos, estão ameaça de desabamento, desabamento parcial, árvore ameaçando cair e orientação técnica.

Os bairros afetados foram:

Pau da Lima: 1 ocorrência de ameaça de desabamento;

Cajazeiras: 1 ocorrência de árvore ameaçando cair;

Liberdade: 1 ocorrência de desabamento parcial;

Subúrbio/Ilhas: 1 ocorrência de orientação técnica.

Em caso de emergência, o contato com o órgão pode ser feito através do número 199.

Confira a previsão do tempo para a capital baiana

De segunda-feira, 20, a quinta-feira, 23, a cidade terá chuvas fortes, com probabilidade de 90%, ventos fortes entre 47 km/h e 49 km/h e temperaturas variando de 21°C a 27°C.

Na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, o tempo deve ter chuvas moderadas a fortes, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 70%, ventos moderados entre 22 km/h e 23 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.

No domingo, 26, a previsão indica chuvas leves, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 20%, ventos moderados de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 30°C.

Temporais na Bahia

Nas últimas 24 horas, diversas cidades da Bahia registraram acumulados significativos de chuva, conforme dados divulgados na manhã desta segunda-feira, 20. Entre os municípios com maior precipitação estão Santa Cruz Cabrália, com 91,7 mm, seguida por Pau Brasil (85,2 mm) e Guaratinga (85,0 mm).

Outras cidades também registraram volumes elevados, como Itarantim (77,6 mm), Igrapiúna (76,0 mm), Itagimirim (74,0 mm) e Camacan (71,4 mm). Já Itabuna e Ilhéus tiveram chuvas de 61,7 mm e 61,1 mm, respectivamente. O município com menor registro entre os listados foi Vitória da Conquista, com 34,9 mm.

Neoenergia Coelba faz alerta

Devido ao cenário adverso, a Neoenergia Coelba reforçou o efetivo de profissionais e alerta a população sobre os riscos relacionados à eletricidade. De acordo com companhia elétrica, os temporais podem provocar danos significativos à rede elétrica, seja pela queda de árvores de grande porte sobre a fiação, seja pela incidência de raios.:

