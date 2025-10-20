SALVADOR
Chuva forte atinge Salvador e causa ameaças de desabamento; veja bairros mais afetados
Defesa Civil alertou para risco de temporais com alagamentos e deslizamentos
Por Victoria Isabel
A segunda-feira, 20, começou com céu nublado e fortes chuvas em Salvador, conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu cinco alertas meteorológicos, três nas cores amarelo e dois na cor laranja para áreas do estado da Bahia.
Capital baiana
Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há alerta para chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com risco de alagamentos e deslizamentos. Nos últimos 12 horas, os bairros que mais registraram precipitação foram:
- Plataforma - 16.0 mm
- Cajazeiras VIII - 15.8 mm
- Nova Brasília - 14.6 mm
- Boca da Mata - 13.2 mm
- Castelo Branco - 13.2 mm
- águas Claras - 13.0 mm
- Itacaranha - 12.6 mm
- Valéria - 11.4 mm
- Dom Avelar - 11.2 mm
- cajazeiras VIII - Mangabeira - 10.6 mm
De acordo com o boletim divulgado pela Codesal, Salvador registrou quatro ocorrências de risco em diferentes regiões da cidade nas últimas 24h. Entre os casos, estão ameaça de desabamento, desabamento parcial, árvore ameaçando cair e orientação técnica.
Os bairros afetados foram:
- Pau da Lima: 1 ocorrência de ameaça de desabamento;
- Cajazeiras: 1 ocorrência de árvore ameaçando cair;
- Liberdade: 1 ocorrência de desabamento parcial;
- Subúrbio/Ilhas: 1 ocorrência de orientação técnica.
Leia Também:
Em caso de emergência, o contato com o órgão pode ser feito através do número 199.
Confira a previsão do tempo para a capital baiana
- De segunda-feira, 20, a quinta-feira, 23, a cidade terá chuvas fortes, com probabilidade de 90%, ventos fortes entre 47 km/h e 49 km/h e temperaturas variando de 21°C a 27°C.
- Na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, o tempo deve ter chuvas moderadas a fortes, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 70%, ventos moderados entre 22 km/h e 23 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.
- No domingo, 26, a previsão indica chuvas leves, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 20%, ventos moderados de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 30°C.
Temporais na Bahia
Nas últimas 24 horas, diversas cidades da Bahia registraram acumulados significativos de chuva, conforme dados divulgados na manhã desta segunda-feira, 20. Entre os municípios com maior precipitação estão Santa Cruz Cabrália, com 91,7 mm, seguida por Pau Brasil (85,2 mm) e Guaratinga (85,0 mm).
Outras cidades também registraram volumes elevados, como Itarantim (77,6 mm), Igrapiúna (76,0 mm), Itagimirim (74,0 mm) e Camacan (71,4 mm). Já Itabuna e Ilhéus tiveram chuvas de 61,7 mm e 61,1 mm, respectivamente. O município com menor registro entre os listados foi Vitória da Conquista, com 34,9 mm.
Neoenergia Coelba faz alerta
Devido ao cenário adverso, a Neoenergia Coelba reforçou o efetivo de profissionais e alerta a população sobre os riscos relacionados à eletricidade. De acordo com companhia elétrica, os temporais podem provocar danos significativos à rede elétrica, seja pela queda de árvores de grande porte sobre a fiação, seja pela incidência de raios.:
Orientações de segurança:
- Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a Neoenergia Coelba pelo número 116.
- Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para os Bombeiros (193).
- Procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas durante as tempestades de raios;
- Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenções de antenas;
- Em caso de alagamento, desligue o disjuntor geral e retire aparelhos das tomadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes