CLIMA

Alerta de chuva forte e perigosa para Salvador e Bahia, segundo o Metsul

Há possibilidade de acúmulo de mais de 200 mm de chuva

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 7:42 h | Atualizada em 20/10/2025 - 8:08
Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração)
Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração)

Uma massa de ar frio deve atingir a Bahia e provocar altos volumes de chuvas no litoral sul da Bahia e também na capital baiana. As informações são do MetSul Meteorologia.

O deslocamento pela costa da frente fria, que neste momento atua no Sudeste do Brasil, impulsionada por uma forte massa de ar frio para esta época do ano, será responsável por trazer chuva volumosa no Litoral Sul da Bahia e especialmente na área de Salvador.

Segundo o MetSul, Salvador e cidades próximas devem ser bastante afetadas pela chuva excessiva. Uma frente fria passará à condição de semi-estacionária no litoral da Bahia, o que vai proporcionar dias seguidos de chuva e em vários momentos com forte intensidade e acumulados altos.

Ainda segundo o portal, podem ter acumulados variando e chegar até 200mm ou mais na região de Salvador e possibilidade de 400mm em alguns casos.

Além de Salvador, os volumes de chuva podem ser excessivos a extremos na Ilha de Itaparica, Camaçari, Lauro de Freitas, Imbassaí e outras cidades próximas. Há risco de desabamento de trechos de rodovias com bloqueios.

