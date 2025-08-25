SALVADOR
Semana em Salvador terá pancadas de chuva e sol entre nuvens
Temperaturas variam entre 20°C e 30°C
Por Victoria Isabel
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta segunda-feira, 25, a previsão do tempo para a semana capital baiana, válida até o domingo, 31. De acordo com o órgão, o transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens e provocar pancadas de chuva na capital baiana, mas a atuação de uma massa de ar seco também permitirá momentos de abertura de sol.
Confira a previsão completa:
- Nesta segunda-feira, 25, a probabilidade de chuva é de 70%, acompanhada de ventos fortes que podem chegar a 31 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C.
- Na terça, 26 e quarta-feira, 27, a previsão indica sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas, com 40% de chance de chuva em ambos os dias. A temperatura máxima pode chegar a 30°C na terça e 29°C na quarta.
- Na quinta-feira, 28, o cenário segue semelhante, mas com menor chance de chuva, apenas 30%. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 29°C.
- Já na sexta-feira, 29, o tempo volta a ficar mais instável, com 60% de chance de precipitação e ventos moderados de até 27 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C.
- No sábado, 30, a probabilidade de chuva é de 50%, mantendo o clima instável, e no domingo, 31, a chance sobe novamente para 60%, com céu nublado e aberturas de sol ao longo do dia.
A Codesal reforça a orientação para que os moradores fiquem atentos aos alertas emitidos pelo órgão e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil pelo número 199.
