Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Semana em Salvador terá pancadas de chuva e sol entre nuvens

Temperaturas variam entre 20°C e 30°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/08/2025 - 12:18 h
Transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens
Transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens -

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta segunda-feira, 25, a previsão do tempo para a semana capital baiana, válida até o domingo, 31. De acordo com o órgão, o transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens e provocar pancadas de chuva na capital baiana, mas a atuação de uma massa de ar seco também permitirá momentos de abertura de sol.

Confira a previsão completa:

  • Nesta segunda-feira, 25, a probabilidade de chuva é de 70%, acompanhada de ventos fortes que podem chegar a 31 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C.
  • Na terça, 26 e quarta-feira, 27, a previsão indica sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas, com 40% de chance de chuva em ambos os dias. A temperatura máxima pode chegar a 30°C na terça e 29°C na quarta.
  • Na quinta-feira, 28, o cenário segue semelhante, mas com menor chance de chuva, apenas 30%. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 29°C.
  • Já na sexta-feira, 29, o tempo volta a ficar mais instável, com 60% de chance de precipitação e ventos moderados de até 27 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C.
  • No sábado, 30, a probabilidade de chuva é de 50%, mantendo o clima instável, e no domingo, 31, a chance sobe novamente para 60%, com céu nublado e aberturas de sol ao longo do dia.

Leia Também:

Nova rodoviária de Salvador terá ligação com metrô, VLT e 370 linhas de ônibus
Vítima de afogamento diz que renasceu após resgate na Praia do Buracão
Surto suspende visitas em Cadeia Pública de Salvador; entenda

A Codesal reforça a orientação para que os moradores fiquem atentos aos alertas emitidos pelo órgão e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil pelo número 199.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Semana em Salvador terá pancadas de chuva e sol entre nuvens
| Foto: Codesal

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva Previsão Climática previsão do tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens
Play

Ônibus bate em prédio e deixa 12 feridos em Salvador; veja vídeo

Transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens
Play

Trânsito trava na Paralela após colisão entre moto e carro na LIP

Transporte de umidade do oceano deve favorecer a formação de nuvens
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

x