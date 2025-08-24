Surto suspende visitas em Cadeia Pública de Salvador; entenda

Ainda não há registro de casos entre servidores e policiais penais - Foto: CADEIA PÚBLICA

As visitas no Pavilhão II da Cadeia Pública de Salvador (CPSA), no Complexo penitenciário da Mata Escura, foram interrompidas por uma semana após surto de catapora na unidade prisional.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), quatro presos foram infectados e estão isolados e sob acompanhamento da equipe de saúde da unidade. A pasta informou ainda que "medidas de controle epidemiológico foram aplicadas para conter a disseminação do vírus varicela-zóster (VVZ)".

"Equipes médicas iniciaram um mutirão de busca ativa nos demais raios, com o objetivo de identificar possíveis novos casos. Todos os internos sintomáticos estão sendo acompanhados por um médico infectologista".

Outras medidas

Além da suspensão das visitas, a Seap também interrompeu, de forma temporária, as atividades educacionais e de assistência religiosa nos pavilhões afetados. A circulação interna dos presos desses setores foi restringida para reduzir as chances de propagação do vírus entre os demais internos.



Ainda não há registro de casos entre servidores e policiais penais.

Prevenção

Como parte da prevenção, a Seap adotou as seguintes medidas:

Apicação de 150 doses da vacina contra a doença entre custodiados e servidores que tiveram contato próximo com os detentos contaminados.

Troca completa do enxoval dos presos do Raio II, incluindo roupas, toalhas, colchões, lençóis, peças íntimas e materiais de higiene. O procedimento foi priorizado na cela onde os primeiros casos foram identificados.

O que é catapora?

A Catapora (varicela) é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus Varicela-Zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera.

A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas (na pele) que se apresentam nas diversas formas evolutivas (máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas).

A catapora é facilmente transmitida para outras pessoas. O contágio acontece por meio do:

contato com o líquido da bolha

pela tosse;

espirro;

saliva;

objetos contaminados pelo vírus, ou seja, contato direto ou de secreções respiratórias.

Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados.