Alerta amarelo: chuva intensa e ventos fortes são esperados na Bahia

Fenômenos meteorológicos podem causar transtornos - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 27, um alerta amarelo de perigo potencial, para chuvas intensas e rajadas de vento em oito estados do país, incluindo a Bahia.

De acordo com o Inmet, a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm em um único dia, e ventos de até 60 km/h. Entre os riscos estão alagamentos pontuais, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções temporárias no fornecimento de energia.

O instituto recomenda à população evitar se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a placas ou torres de transmissão e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O alerta amarelo indica que, embora o potencial de danos seja baixo, os fenômenos meteorológicos podem causar transtornos. A população deve acompanhar a previsão do tempo e adotar medidas preventivas.