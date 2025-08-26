Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Senac oferece 1.500 vagas gratuitas em cursos para diversas áreas

Iniciativa integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e oferece bolsas integrais aos candidatos selecionados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/08/2025 - 22:08 h
A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro
A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro -

O Senac Bahia disponibilizou mais de 1.500 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional em seis cidades do estado, incluindo Salvador. A iniciativa integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e oferece bolsas integrais aos candidatos selecionados.

Além da capital, as vagas estão distribuídas entre Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Porto Seguro e Vitória da Conquista.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os cursos abrangem áreas com grande demanda no mercado, como gestão, gastronomia, saúde, beleza, comunicação, comércio, tecnologia da informação e eventos. Entre as oportunidades, os participantes podem se capacitar para atuar como:

  • Assistente Administrativo
  • Produtor Cultural
  • Cabeleireiro
  • Organizador de Eventos
  • Programador de Sistemas
  • Assistente de Logística
  • Recepcionista
  • Operador de Caixa
  • Assistente Financeiro, entre outros

Inscrição

Os interessados devem se inscrever pelo site do Senac Bahia ou presencialmente no local do curso escolhido. É necessário apresentar comprovante de residência, comprovante de escolaridade e cópias do RG e CPF.

Leia Também:

Ataque cibernético? Alunos da UFBA denunciam caso grave na instituição
Dono de ferro-velho onde trabalhadores desapareceram é preso por outros crimes
Dona de mala revela história que mobilizou esquadrão antibomba

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

capacitação cursos gratuitos cursos profissionalizantes Educação Mercado de Trabalho psg qualificação profissional Salvador SENAC BAHIA vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro
Play

Vídeo: irmãos cantores de arrocha morrem em acidente na Bahia

A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro
Play

Cemitério de cidade baiana tem caixões expostos em meio a matagal

x