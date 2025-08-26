OPORTUNIDADE
Senac oferece 1.500 vagas gratuitas em cursos para diversas áreas
Iniciativa integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e oferece bolsas integrais aos candidatos selecionados
Por Leilane Teixeira
O Senac Bahia disponibilizou mais de 1.500 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional em seis cidades do estado, incluindo Salvador. A iniciativa integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e oferece bolsas integrais aos candidatos selecionados.
Além da capital, as vagas estão distribuídas entre Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Porto Seguro e Vitória da Conquista.
Os cursos abrangem áreas com grande demanda no mercado, como gestão, gastronomia, saúde, beleza, comunicação, comércio, tecnologia da informação e eventos. Entre as oportunidades, os participantes podem se capacitar para atuar como:
- Assistente Administrativo
- Produtor Cultural
- Cabeleireiro
- Organizador de Eventos
- Programador de Sistemas
- Assistente de Logística
- Recepcionista
- Operador de Caixa
- Assistente Financeiro, entre outros
Inscrição
Os interessados devem se inscrever pelo site do Senac Bahia ou presencialmente no local do curso escolhido. É necessário apresentar comprovante de residência, comprovante de escolaridade e cópias do RG e CPF.
