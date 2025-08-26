Senac oferece 1.500 vagas gratuitas em cursos para diversas áreas

A área de beleza oferta uma seleção de cursos de cabeleireiro - Foto: Divulgação | Senac

O Senac Bahia disponibilizou mais de 1.500 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional em seis cidades do estado, incluindo Salvador. A iniciativa integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e oferece bolsas integrais aos candidatos selecionados.

Além da capital, as vagas estão distribuídas entre Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Porto Seguro e Vitória da Conquista.

Os cursos abrangem áreas com grande demanda no mercado, como gestão, gastronomia, saúde, beleza, comunicação, comércio, tecnologia da informação e eventos. Entre as oportunidades, os participantes podem se capacitar para atuar como:

Assistente Administrativo

Produtor Cultural

Cabeleireiro

Organizador de Eventos

Programador de Sistemas

Assistente de Logística

Recepcionista

Operador de Caixa

Assistente Financeiro, entre outros

Inscrição

Os interessados devem se inscrever pelo site do Senac Bahia ou presencialmente no local do curso escolhido. É necessário apresentar comprovante de residência, comprovante de escolaridade e cópias do RG e CPF.