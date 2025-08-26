Dona de mala revela história que mobilizou esquadrão antibomba

Mala suspeita estava vazia - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

A história da mala que assustou moradores do bairro do Itaigara, na tarde desta segunda-feira, 25, e levou a Polícia Militar a acionar o Esquadrão Antibomba, devido à possibilidade de se tratar de um artefato explosivo, foi revelada. Em vídeo publicado nas redes sociais, a dentista Paloma Espinheira explicou que o objeto era seu e contou como ele foi parar na rua.

Segundo a dentista, ela utilizava a mala para levar materiais aos consultórios onde atende. No entanto, após anos de uso e já bastante desgastada, decidiu descartá-la na última sexta-feira, 22. “Essa mala está quebrada, não abre direito e na última sexta eu comprei uma nova e descartei essa”, afirmou.

| Foto: Reprodução

A dentista reforçou: “Joguei no lixo do prédio, não abandonei na rua”. Paloma acredita que possivelmente um morador em situação de rua, tenha recolhido o objeto e o deixado mais tarde no bairro do Itaigara.

Paloma Espinheira | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe especializada do Bope.

Mala vazia

Após chegar ao local, o Esquadrão Anti-bomba iniciou o manuseio da mala com trajes anti-fragmentação, avaliando se se tratava apenas de um objeto esquecido ou de uma ameaça real.

Durante o procedimento, os policiais utilizaram equipamentos como braços robóticos e raio-X para garantir a segurança da operação.

Após momentos de tensão, foi constatado que a mala estava vazia, sem qualquer tipo de explosivo ou material que representasse risco à sociedade ou aos policiais.

