REPERCUSSÃO NEGATIVA

Ataque cibernético? Alunos da UFBA denunciam caso grave na instituição

Universidade se pronunciou sobre problema

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/08/2025 - 19:22 h | Atualizada em 26/08/2025 - 19:40
UFBA
UFBA -

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) denunciam falta de internet em todos os campus da instituição nesta terça-feira, 26. No entanto, segundo alunos, o problema vai além da dificuldade de acesso ao wi-fi: trata-se, conforme as denúncias, de um “ataque cibernético” que a universidade estaria sofrendo desde a última semana, redirecionando alunos para páginas de jogos de azar.

De acordo com um estudante, por causa do ocorrido, a matrícula, que seria realizada hoje, foi adiada. “Eles dizem que foi por conta da migração dos dados para o novo sistema, mas pode ter alguma correlação”, informou ao Portal A TARDE um aluno que preferiu não se identificar.

Um outro estudante, que também preferiu manter anonimato, reforçou as dificuldades enfrentadas para usar os serviços nesta terça. “Está sem internet mesmo, passando raiva inclusive. Não tem wi-fi nem internet nos computadores. Está sem internet na UFBA toda, tanto que nem estão respondendo nossos e-mails. Não entra em sites como Proext e editais, assim como os de matrícula”, explicou uma aluna de Ecologia.

Invasão cibernética: ‘Jogo do Tigrinho’

Sobre as denúncias feitas em relação a ataques cibernéticos, os estudantes atrelam a invasão ao fato de alguns sites internos da unidade estarem redirecionando para páginas semelhantes ao “jogo do tigrinho”.

“Há umas duas semanas eu tentei entrar no site do LACTFAR e PPG e estava caindo numa página semelhante ao tigrinho”, diz uma aluna. Em um grupo de estudantes no WhatsApp, alunos falaram sobre a situação.

Comversas de alunos da UFBA
Comversas de alunos da UFBA | Foto: Reprodução arquibo pessoal

Para conferir, a reportagem acessou as páginas citadas pelos alunos nesta terça-feira, 26:

  • LACTFAR - Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia
  • PPG - Ecologia UFBA

No entanto, ao acessar as páginas citas pelos alunos, a reportagem não foi redirecionada para jogos de azar.

O que diz a UFBA?

Procurada pelo Portal A TARDE, a Universidade Federal da Bahia confirmou a falta de internet na universidade, mas não explicou a motivação. “Esteve [sem internet], por pouco tempo e já foi restabelecido."

Sobre as denúncias de ataque cibernético e redirecionamento ao 'Jogo do Tigrinho', a UFBA negou a situação e garantiu se tratar de "fake news, insinuações e ilações caluniosas".

