CRIME AMBIENTAL
Chinês é preso por gerir garimpo ilegal com explosivos na Bahia
A descoberta aconteceu após denúncias anônimas
Por Redação
Um turista chinês foi detido em flagrante por comandar um garimpo clandestino em Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia.
A ação ocorreu na segunda-feira, 25, quando a polícia localizou cerca de 60 toneladas de quartzo e grande quantidade de explosivos no espaço utilizado para a extração.
O homem, identificado como Li de Hua, estava no Brasil apenas com visto de turista e não possuía autorização ambiental para a atividade mineral.
A descoberta aconteceu após denúncias anônimas feitas por moradores da região. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam:
- 45 toneladas de quartzo guardadas em um galpão;
- 15 toneladas do minério transportadas em uma caçamba;
- explosivos de uso restrito, sob responsabilidade do Exército.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Oliveira dos Brejinhos, e todo o material recolhido. O garimpo foi interditado, e novas extrações estão suspensas até que haja regularização junto aos órgãos ambientais.
Garimpo ilegal é crime
No dia 1º de julho, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou projeto que aumenta penas para os crimes relacionados ao garimpo ilegal. Para os crimes de garimpagem de grande proporção contra patrimônio da União, a pena passará a ser de reclusão.
O texto original triplica as penas mínimas para crimes de garimpo ilegal:
- três a seis anos de reclusão;
- pagamento de multa
A proposta altera o artigo 55 da Lei dos Crimes Ambientais para quem executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização.
Prejuízos
O garimpo ilegal gera muitos prejuízos e ocorre principalmente no Norte do país, em áreas de fronteira e dentro de territórios indígenas e de preservação ambiental. Além do desmatamento, a prática:
- aumenta a violência no campo;
- a contaminação das águas;
- do solo;
- do ar por mercúrio
- provoca o aumento da mortalidade indígena
