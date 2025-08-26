Chinês é preso por gerir garimpo ilegal com explosivos na Bahia

O suspeito foi levado para a Delegacia de Oliveira dos Brejinhos, e todo o material recolhido - Foto: Redação

Um turista chinês foi detido em flagrante por comandar um garimpo clandestino em Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia.

A ação ocorreu na segunda-feira, 25, quando a polícia localizou cerca de 60 toneladas de quartzo e grande quantidade de explosivos no espaço utilizado para a extração.

O homem, identificado como Li de Hua, estava no Brasil apenas com visto de turista e não possuía autorização ambiental para a atividade mineral.

A descoberta aconteceu após denúncias anônimas feitas por moradores da região. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam:

45 toneladas de quartzo guardadas em um galpão;

15 toneladas do minério transportadas em uma caçamba;

explosivos de uso restrito, sob responsabilidade do Exército.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Oliveira dos Brejinhos, e todo o material recolhido. O garimpo foi interditado, e novas extrações estão suspensas até que haja regularização junto aos órgãos ambientais.

Garimpo ilegal é crime

No dia 1º de julho, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou projeto que aumenta penas para os crimes relacionados ao garimpo ilegal. Para os crimes de garimpagem de grande proporção contra patrimônio da União, a pena passará a ser de reclusão.

O texto original triplica as penas mínimas para crimes de garimpo ilegal:

três a seis anos de reclusão;

pagamento de multa

A proposta altera o artigo 55 da Lei dos Crimes Ambientais para quem executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização.

Prejuízos

O garimpo ilegal gera muitos prejuízos e ocorre principalmente no Norte do país, em áreas de fronteira e dentro de territórios indígenas e de preservação ambiental. Além do desmatamento, a prática: