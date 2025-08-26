Menu
CRIME AMBIENTAL

Chinês é preso por gerir garimpo ilegal com explosivos na Bahia

A descoberta aconteceu após denúncias anônimas

Redação

Por Redação

26/08/2025 - 17:53 h
O suspeito foi levado para a Delegacia de Oliveira dos Brejinhos, e todo o material recolhido
O suspeito foi levado para a Delegacia de Oliveira dos Brejinhos, e todo o material recolhido

Um turista chinês foi detido em flagrante por comandar um garimpo clandestino em Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia.

A ação ocorreu na segunda-feira, 25, quando a polícia localizou cerca de 60 toneladas de quartzo e grande quantidade de explosivos no espaço utilizado para a extração.

O homem, identificado como Li de Hua, estava no Brasil apenas com visto de turista e não possuía autorização ambiental para a atividade mineral.

A descoberta aconteceu após denúncias anônimas feitas por moradores da região. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam:

  • 45 toneladas de quartzo guardadas em um galpão;
  • 15 toneladas do minério transportadas em uma caçamba;
  • explosivos de uso restrito, sob responsabilidade do Exército.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Oliveira dos Brejinhos, e todo o material recolhido. O garimpo foi interditado, e novas extrações estão suspensas até que haja regularização junto aos órgãos ambientais.

Garimpo ilegal é crime

No dia 1º de julho, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou projeto que aumenta penas para os crimes relacionados ao garimpo ilegal. Para os crimes de garimpagem de grande proporção contra patrimônio da União, a pena passará a ser de reclusão.

O texto original triplica as penas mínimas para crimes de garimpo ilegal:

  • três a seis anos de reclusão;
  • pagamento de multa

A proposta altera o artigo 55 da Lei dos Crimes Ambientais para quem executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização.

Prejuízos

O garimpo ilegal gera muitos prejuízos e ocorre principalmente no Norte do país, em áreas de fronteira e dentro de territórios indígenas e de preservação ambiental. Além do desmatamento, a prática:

  • aumenta a violência no campo;
  • a contaminação das águas;
  • do solo;
  • do ar por mercúrio
  • provoca o aumento da mortalidade indígena

Bahia Crime ambiental explosivos garimpo ilegal meio ambiente mineração Polícia prisão quartzo Turismo

