Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAR AGITADO

Mau tempo provoca suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande

Serviço foi suspenso por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/09/2025 - 6:56 h
Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica
Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica -

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa da manhã desta terça-feira, 2, devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab,) informou que os fortes ventos e o mar agitado tornaram a navegação perigosa.

O serviço foi suspenso por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia. Até o momento, não há informações sobre as escunas de turismo, responsáveis pelo tradicional passeio pelas ilhas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar nesta terça-feira com conexão em Itaparica. Nesse trajeto, os catamarãs partem do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e de lá os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas com destino ao Morro de São Paulo, completando o percurso.

Leia Também:

URGENTE: mulher morre eletrocutada ao tentar resgatar pipa em Salvador
Cantor revela detalhes do naufrágio de balsa durante show na Ribeira
Bahia na vanguarda: projeto educacional revoluciona combate ao machismo

Com a conexão, o tempo total da viagem aumenta cerca de uma hora, parando de cerca de 2h20 para aproximadamente 3h20. As saídas de Salvador estão programadas para as 9h e 10h30. Os retornos partindo de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30 e 14h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva mau tempo Travessia Salvador-Mar Grande

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica
Play

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica
Play

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica
Play

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

x