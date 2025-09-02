MAR AGITADO
Mau tempo provoca suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande
Serviço foi suspenso por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia
Por Victoria Isabel
A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa da manhã desta terça-feira, 2, devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab,) informou que os fortes ventos e o mar agitado tornaram a navegação perigosa.
O serviço foi suspenso por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia. Até o momento, não há informações sobre as escunas de turismo, responsáveis pelo tradicional passeio pelas ilhas.
Travessia Salvador-Morro de São Paulo
Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar nesta terça-feira com conexão em Itaparica. Nesse trajeto, os catamarãs partem do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e de lá os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas com destino ao Morro de São Paulo, completando o percurso.
Com a conexão, o tempo total da viagem aumenta cerca de uma hora, parando de cerca de 2h20 para aproximadamente 3h20. As saídas de Salvador estão programadas para as 9h e 10h30. Os retornos partindo de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30 e 14h.
