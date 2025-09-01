Menu
SALVADOR
TRAGÉDIA

URGENTE: mulher morre eletrocutada ao tentar resgatar pipa em Salvador

Profissionais da Coelba estão no local avaliando a situação do acidente

Luan Julião

Por Luan Julião

01/09/2025 - 15:07 h | Atualizada em 01/09/2025 - 15:18
Profissionais da distribuidora estão no local avaliando a situação -

Uma mulher morreu eletrocutada nesta segunda-feira, 1º, no bairro do Pero Vaz, em Salvador, após entrar em contato com a rede elétrica enquanto tentava resgatar uma pipa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.

Segundo nota da Neoenergia Coelba, profissionais da distribuidora estão no local avaliando a situação. A empresa lamentou o acidente e reforçou que não se deve soltar pipas próximo à rede elétrica, nem tentar resgatar objetos que fiquem presos nos fios. Em casos de emergência, a Coelba deve ser acionada pelo telefone 116 ou pelos demais canais de atendimento.

O acidente desta segunda lembra outro caso fatal registrado no mês passado: uma criança de 10 anos morreu eletrocutada em Juazeiro, no norte da Bahia, após subir em um poste para resgatar uma pipa. Segundo a Polícia Civil, o episódio ocorreu na localidade de Mandacaru, na véspera do Dia dos Pais.

Levantamento da Neoenergia Coelba aponta que o número de interrupções no fornecimento de energia causadas por pipas em contato com a rede elétrica aumentou 53% no primeiro semestre de 2025 na Bahia. Entre janeiro e junho, foram registradas 397 ocorrências, impactando pouco mais de 141 mil clientes. No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 259 interrupções, afetando 46 mil consumidores.

Especialistas alertam que, apesar de ser uma brincadeira comum durante meses de ventos fortes, soltar pipas perto de fios de energia representa risco sério de acidentes, curtos-circuitos e danos a transformadores. Materiais como papel laminado, fios metálicos ou cerol aumentam ainda mais a chance de acidentes graves.

x