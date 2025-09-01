Cantor revela detalhes do naufrágio de balsa durante show na Ribeira

Fãs da banda lotaram o barco no evento - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O clima de festa na praia da Ribeira, em Salvador, terminou em correria na tarde deste domingo, 31, após uma balsa que recebia a comemoração do influenciador digital Beto Marina afundar no meio da orla. Entre os presentes estava a banda de pagode O Cínico, uma das atrações do evento.

Através de stories no Instagram, o vocalista do grupo comentou sobre o peso suportado pela balsa. Além do pânico, parte dos equipamentos da banda se perdeu na água.

“Passando aqui pra esclarecer algumas coisas, né? Infelizmente, a balsa onde estávamos acabou naufragando. Deu excesso de peso, infelizmente, perdemos alguns instrumentos, a sonorização também entrou água”, explicou.

Do contrário, ninguém ficou ferido após o naufrágio: “Mas graças a Deus tá todo mundo bem, tá ligado, minha família? Tá todo mundo bem, não teve ninguém machucado, ninguém afogado, graças a Deus. O importante é isso, o resto a gente constrói de novo. Corre atrás”.

Além da banda, a blogueira Sther Reis, conhecida como 'Varoa', também participou da festa e descreveu os momentos de 'agonia' que tomou conta de quem estava na balsa.

"Foi horrível, muita gente desesperada e os músicos também perderam todos os instrumentos. Uma tristeza", relatou.

O Portal MASSA! tentou contato com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) para obter mais detalhes sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

