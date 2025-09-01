Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Cantor revela detalhes do naufrágio de balsa durante show na Ribeira

Evento marcou comemoração do aniversário de influenciador

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

01/09/2025 - 10:49 h
Fãs da banda lotaram o barco no evento
Fãs da banda lotaram o barco no evento -

O clima de festa na praia da Ribeira, em Salvador, terminou em correria na tarde deste domingo, 31, após uma balsa que recebia a comemoração do influenciador digital Beto Marina afundar no meio da orla. Entre os presentes estava a banda de pagode O Cínico, uma das atrações do evento.

Através de stories no Instagram, o vocalista do grupo comentou sobre o peso suportado pela balsa. Além do pânico, parte dos equipamentos da banda se perdeu na água.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Passando aqui pra esclarecer algumas coisas, né? Infelizmente, a balsa onde estávamos acabou naufragando. Deu excesso de peso, infelizmente, perdemos alguns instrumentos, a sonorização também entrou água”, explicou.

Leia Também:

Confronto termina com dois mortos e apreensão de fuzis em Porto Seguro
Advogada morre após colidir com caminhão de lixo no sul da Bahia
Homem é preso com quase 300 tabletes de drogas em van de turismo

Do contrário, ninguém ficou ferido após o naufrágio: “Mas graças a Deus tá todo mundo bem, tá ligado, minha família? Tá todo mundo bem, não teve ninguém machucado, ninguém afogado, graças a Deus. O importante é isso, o resto a gente constrói de novo. Corre atrás”.

Imagem ilustrativa da imagem Cantor revela detalhes do naufrágio de balsa durante show na Ribeira
| Foto: Reportagem/Instagram @cinicoofc

Além da banda, a blogueira Sther Reis, conhecida como 'Varoa', também participou da festa e descreveu os momentos de 'agonia' que tomou conta de quem estava na balsa.

"Foi horrível, muita gente desesperada e os músicos também perderam todos os instrumentos. Uma tristeza", relatou.

O Portal MASSA! tentou contato com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) para obter mais detalhes sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Confira momento:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fãs da banda lotaram o barco no evento
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Fãs da banda lotaram o barco no evento
Play

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Fãs da banda lotaram o barco no evento
Play

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Fãs da banda lotaram o barco no evento
Play

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

x