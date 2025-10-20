Agência dos Correios é alvo de tentativa de furto no Rio Vermelho

Agência dos Correios localizada na Rua João Gomes, no bairro do Rio Vermelho - Foto: Reprodução/Google Street View

Suspeitos tentaram furtar uma agência dos Correios, mas tiveram seus planos frustrados pela polícia, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Os indivíduos arrancaram o portão do prédio, localizado na Rua João Gomes, e tentaram fugir com um ar-condicionado, que acabou abandonado na calçada.

A ação foi percebida rapidamente por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que fica em uma rua paralela à agência. Os agentes frustraram o crime, mas os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da guarnição.

Portas fechadas

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a empresa informa que a unidade segue de fortas fechadas para perícia e será reaberta apenas após a conclusão da investigação.

“Os Correios acionaram os órgãos de segurança assim que foram informados da ocorrência na agência Rio Vermelho. [...] Até que o atendimento seja retomado, os clientes podem procurar atendimento nas agências em Amaralina e na Pituba", diz o comunicado.

Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no site dos Correios (Busca Agências). E mais detalhes disponíveis através dos números 4003-8210 e 0800 881 8210, pelo chat ou pelo Fale Conosco no site.

A Polícia Civil informou que, até agora, não foi localizado nenhum registro no sistema relacionado ao caso.