POLÍCIA
POLÍCIA

Agência dos Correios é alvo de tentativa de furto no Rio Vermelho

Os suspeitos arrancaram o portão e tentaram fugir com um ar-condicionado

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

20/10/2025 - 12:45 h
Agência dos Correios localizada na Rua João Gomes, no bairro do Rio Vermelho
Agência dos Correios localizada na Rua João Gomes, no bairro do Rio Vermelho

Suspeitos tentaram furtar uma agência dos Correios, mas tiveram seus planos frustrados pela polícia, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Os indivíduos arrancaram o portão do prédio, localizado na Rua João Gomes, e tentaram fugir com um ar-condicionado, que acabou abandonado na calçada.

A ação foi percebida rapidamente por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que fica em uma rua paralela à agência. Os agentes frustraram o crime, mas os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da guarnição.

Leia Também:

Filho de prefeito baiano destrói carro de luxo em acidente em Salvador
Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó
Homem é morto com tiro na cabeça em destino turístico da Bahia

Portas fechadas

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a empresa informa que a unidade segue de fortas fechadas para perícia e será reaberta apenas após a conclusão da investigação.

“Os Correios acionaram os órgãos de segurança assim que foram informados da ocorrência na agência Rio Vermelho. [...] Até que o atendimento seja retomado, os clientes podem procurar atendimento nas agências em Amaralina e na Pituba", diz o comunicado.

Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no site dos Correios (Busca Agências). E mais detalhes disponíveis através dos números 4003-8210 e 0800 881 8210, pelo chat ou pelo Fale Conosco no site.

A Polícia Civil informou que, até agora, não foi localizado nenhum registro no sistema relacionado ao caso.

