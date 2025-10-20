Menu
POLÍCIA

Homem é morto com tiro na cabeça em destino turístico da Bahia

Suspeitos do crime foram localizados e presos

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 9:48 h
Crime aconteceu na Praça Ana Oliveira
Um homem de prenome Mailson foi assassinado a tiros, na madrugada de domingo (19), em Caldas do Jorro, distrito de Tucano, no interior da Bahia. O crime aconteceu em um dos locais turísticos mais conhecidos do estado, na Praça Ana Oliveira, onde moradores e turistas tomam banho quente em uma fonte de água.

Após o crime, diligências feitas em conjunto entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal resultou na prisão de dois homens, sendo um deles apontado como autor do disparo que atingiu Maílson na cabeça, e o outro, suspeito de dar cobertura à ação.

A PM ainda informou que localizou o suspeito poucas horas depois. Adriano Bezerra de Lima foi achado em uma área de mata, segundo a Polícia Civil. Na delegacia, ele confessou o assassinato. A polícia não divulgou a motivação do crime.

Os detidos foram levados para a Delegacia de Euclides da Cunha, na mesma região. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação dos envolvidos.

