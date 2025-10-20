Rodoviária de Salvador pode ganhar nova data de entrega

Nova Rodoviária de Salvador ficará em Águas Claras - Foto: Joá Souza / GOVBA

A nova rodoviária de Salvador, na região de Águas Claras, pode ganhar outra data de entrega. A possibilidade foi aventada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante evento na União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta segunda-feira, 20.

A expectativa era a de que o equipamento fosse entregue em dezembro, segundo informou recentemente a Casa Civil. No entanto, o governador revelou insatisfação com a prorrogação da inauguração do espaço devido a questões envolvendo a empresa responsável pelas intervenções.

Às margens da BR-324, o equipamento possui uma área de 127 mil m² e contará com 41 mil m² de área construída, estacionamento com capacidade para mais de 800 veículos e mais de 230 espaços comerciais.

"Eu realmente digo a vocês que eu não estou contente com o processo, que foi prorrogado. Eu sei que teve problemas ali em relação ao solo, teve que refazer algum tipo de serviço, mas era para novembro e foi para dezembro", iniciou Jerônimo em declaração à imprensa.

"As recomendações que a PGE [Procuradoria-Geral do Estado] tem feito vão indo em cima para que a empresa possa prestar conta da sua responsabilidade. Espero que dê para, no final de dezembro ou até início de janeiro, a gente poder ter a rodoviária nova", completo o governador.

Nova rodoviária de Salvador terá ligação com metrô, VLT e 370 linhas de ônibus

Concessionária responsável pela obra, a Sinart infirmou que foram mais de R$ 200 milhões investidos na “estrutura estratégica, moderna, inovadora, conectada ao metrô e, futuramente, ao VLT da capital”.

Entre os destaques, está um centro comercial com 230 pontos para serem explorados e a promessa de mais conforto e comodidade para os usuários das mais de 370 linhas de ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais que chegam e saem diariamente do terminal.

De acordo com o governo, o espaço vai reunir estabelecimentos de alimentação, lotérica, clínicas, farmácia e uma unidade do SAC, com oferta de emissão de documentos e serviços de cidadania.



A estrutura será conectada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas. Futuramente, estará integrado ao VLT da Avenida 29 de Março, cujas obras estão em andamento.