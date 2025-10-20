Menu
SALVADOR
SALVADOR

BNDES chega a Salvador com crédito fácil para pequenos negócios

Evento gratuito promete aproximar empreendedores baianos de soluções reais de financiamento e investimento

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/10/2025 - 14:50 h
BNDES Mais Perto de Você
BNDES Mais Perto de Você -

Empreendedores da Bahia terão, nesta quarta-feira, 22, uma chance de ouro para impulsionar seus negócios. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realiza o evento “BNDES Mais Perto de Você”, a partir das 14h, na sede da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).

A ação, gratuita, é voltada para micro, pequenos e médios empresários interessados em conhecer de perto as linhas de crédito e financiamento disponíveis para fortalecer e expandir suas atividades.

Um BNDES mais próximo de quem faz a economia girar

A iniciativa faz parte de um circuito nacional promovido pelo banco, com o objetivo de estreitar o diálogo com empreendedores e oferecer orientações diretas sobre crédito e financiamento. Durante o encontro, os participantes poderão tirar dúvidas com especialistas do BNDES e de instituições financeiras parceiras, além de identificar qual modalidade se encaixa melhor no perfil de cada empresa.

“O BNDES está de portas abertas para empresas de todos os tamanhos — do pequeno agricultor à indústria nascente. Nossa missão é apoiar e ser parceiro para que os negócios cresçam, invistam em inovação e abram novas frentes de atuação. Só na Bahia, o banco já alcançou este ano R$ 1,4 bilhão em crédito aprovado para micro, pequenas e médias empresas”, destaca Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Linhas de crédito e oportunidades em destaque

O evento vai apresentar linhas voltadas a capital de giro, investimentos em máquinas e equipamentos, inovação e sustentabilidade. Além disso, será possível consultar diretamente os representantes das instituições financeiras e descobrir as alternativas mais adequadas para cada tipo de negócio.

Entre os participantes confirmados estão Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital para MPMEs do BNDES; Carlos Henrique de Oliveira Passos, presidente da FIEB; Jorge Khoury, diretor superintendente do Sebrae Bahia; Ângelo Mário Cerqueira de Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado; e Cergio Tecchio, presidente do Sistema Oceb (Organização das Cooperativas do Estado da Bahia).

Parcerias que fortalecem o empreendedorismo

O projeto conta com o apoio da FIEB, Sebrae Bahia, Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Oceb e Governo do Estado da Bahia. Também estarão presentes representantes de diversos agentes financeiros, como Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa, Itaú, Sicoob, Santander, Desenbahia e Cresol.

Na Bahia, o BNDES atua em parceria com bancos públicos, privados e cooperativas de crédito, ampliando o alcance de suas iniciativas e garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa investir e crescer.

Serviço

  • Evento: BNDES Mais Perto de Você
  • Data: Quarta-feira, 22 de outubro, às 14h
  • Local: Auditório da FIEB – Rua Edístio Pondé, 342, Stiep, Salvador
  • Ingresso: Evento gratuito
  • Inscrições: bndes.gov.br/maisperto

Ver todas

x