HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Gás do Povo: veja valor de referência do botijão na Bahia

A proposta deve beneficiar 15,5 milhões de famílias

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/10/2025 - 11:41 h
Botijões de gás
Botijões de gás -

Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os valores de referência regionalizados para o botijão do programa "Gás do Povo", publicados neste sábado, 18, em portaria extra do Diário Oficial da União (DOU). Esses valores servirão como base para o reembolso aos revendedores credenciados.

Lançado no mês passado, o programa "Gás do Povo" vai oferecer botijões de gás de cozinha (GLP) gratuitos e expandir o Auxílio Gás, criando uma nova modalidade voltada para famílias cadastradas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo. A iniciativa deve alcançar 15,5 milhões de famílias.

Valores de referência 'Gás do Povo':

  • Acre - 122,12
  • Alagoas - 91,49
  • Amapá - 114,17
  • Amazonas - 94,89
  • Bahia - 101,36
  • Ceará - 102,13
  • Distrito Federal - 95,52
  • Espírito Santo - 93,74
  • Goiás - 98,32
  • Maranhão - 97,81
  • Mato Grosso - 125,05
  • Mato Grosso do Sul - 98,67
  • Minas Gerais - 94,19
  • Pará - 105,24
  • Paraíba - 94,88
  • Paraná - 96,00
  • Pernambuco - 89,67
  • Piauí - 101,56
  • Rio de Janeiro - 92,12
  • Rio Grande do Norte - 101,03
  • Rio Grande do Sul - 93,96
  • Rondônia - 108,34
  • Roraima - 113,00
  • Santa Catarina - 97,64
  • São Paulo - 96,51
  • Sergipe - 102,84
  • Tocantins - 111,77

Quem terá direito?

  • Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
  • Renda de até meio salário mínimo (R$ 759).
  • Prioridade: famílias do Bolsa Família (renda per capita ≤ R$ 218).
  • Registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.

Como funciona a retirada?

A retirada será feita pelo responsável familiar nas revendas de GLP credenciadas, mediante apresentação de documento de comprovação, como cartão bancário do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

Quantidade de botijões por família

A quantidade de auxílios anuais dependerá do tamanho da família: famílias de duas a três pessoas poderão retirar quatro botijões por ano, e famílias com quatro ou mais integrantes poderão retirar seis. O benefício terá validade máxima de dois a três meses, conforme o tamanho da família, e os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos

Identificação das revendas participantes

O programa também define regras de identidade visual para as revendas participantes, incluindo portarias, botijões, veículos de transporte e materiais de comunicação. O aplicativo oficial indicará os pontos de revenda credenciados mais próximos da residência do beneficiário.

