Gás do Povo: veja valor de referência do botijão na Bahia
A proposta deve beneficiar 15,5 milhões de famílias
Por Victoria Isabel
Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os valores de referência regionalizados para o botijão do programa "Gás do Povo", publicados neste sábado, 18, em portaria extra do Diário Oficial da União (DOU). Esses valores servirão como base para o reembolso aos revendedores credenciados.
Lançado no mês passado, o programa "Gás do Povo" vai oferecer botijões de gás de cozinha (GLP) gratuitos e expandir o Auxílio Gás, criando uma nova modalidade voltada para famílias cadastradas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo. A iniciativa deve alcançar 15,5 milhões de famílias.
Valores de referência 'Gás do Povo':
- Acre - 122,12
- Alagoas - 91,49
- Amapá - 114,17
- Amazonas - 94,89
- Bahia - 101,36
- Ceará - 102,13
- Distrito Federal - 95,52
- Espírito Santo - 93,74
- Goiás - 98,32
- Maranhão - 97,81
- Mato Grosso - 125,05
- Mato Grosso do Sul - 98,67
- Minas Gerais - 94,19
- Pará - 105,24
- Paraíba - 94,88
- Paraná - 96,00
- Pernambuco - 89,67
- Piauí - 101,56
- Rio de Janeiro - 92,12
- Rio Grande do Norte - 101,03
- Rio Grande do Sul - 93,96
- Rondônia - 108,34
- Roraima - 113,00
- Santa Catarina - 97,64
- São Paulo - 96,51
- Sergipe - 102,84
- Tocantins - 111,77
Quem terá direito?
- Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
- Renda de até meio salário mínimo (R$ 759).
- Prioridade: famílias do Bolsa Família (renda per capita ≤ R$ 218).
- Registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.
Como funciona a retirada?
A retirada será feita pelo responsável familiar nas revendas de GLP credenciadas, mediante apresentação de documento de comprovação, como cartão bancário do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.
Leia Também:
Quantidade de botijões por família
A quantidade de auxílios anuais dependerá do tamanho da família: famílias de duas a três pessoas poderão retirar quatro botijões por ano, e famílias com quatro ou mais integrantes poderão retirar seis. O benefício terá validade máxima de dois a três meses, conforme o tamanho da família, e os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos
Identificação das revendas participantes
O programa também define regras de identidade visual para as revendas participantes, incluindo portarias, botijões, veículos de transporte e materiais de comunicação. O aplicativo oficial indicará os pontos de revenda credenciados mais próximos da residência do beneficiário.
