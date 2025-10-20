Menu
MAIS DE R$ 8 BILHÕES

Carrefour mira expansão bilionária e quer abrir 120 novas lojas

A meta faz parte do plano de ampliar a rede em sua recém chegada à presidência

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 10:08 h
O investimento em novas unidades deve ultrapassar 8 bilhões de reais
-

O mais novo presidente do Carrefour, Pablo Lorenzo, pretende abrir 120 novas lojas da rede Atacadão em até cinco anos. A meta faz parte do plano de ampliar a rede em sua recém chegada à presidência.

O investimento em novas unidades deve ultrapassar 8 bilhões de reais e “vai depender da taxa de juros e do nível de consumo”, disse o ele durante

Leia Também:

Golpe no INSS: entenda como Uber, Caixa e Serasa foram usadas
Polêmica: Mercado Livre entra na venda de remédios e setor reage
CEO do Walmart alerta: IA vai tirar milhões de empregos, menos de quem tem essa habilidade

Em maio, o Carrefour concluiu o fechamento do capital na B3, movimento que, segundo o presidente Pablo Lorenzo, trouxe alívio à companhia. “A maior complexidade do Brasil é o mercado de capitais”, afirma o executivo. “Precisávamos dar explicações excessivas sobre questões que, na prática, eram irrelevantes.”

No restante do país, o movimento parece ser ao contrário. O Carrefour anunciou a venda de suas 700 lojas na Argentina, um movimento estratégico dentro de uma reestruturação global.

Essa iniciativa é administrada pelo Deutsche Bank, que coordena avaliações e negociações com um valor estimado entre US$ 800 milhões e US$ 1,5 bilhão. As operações ocorrem paralelamente à continuidade do funcionamento das lojas. .

x