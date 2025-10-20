Vendaval destrói galpão em cidade baiana e assusta moradores

Galpão era de empresa de construção e abrigava carros - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma rajada de vento intensa assustou os moradores Teixeira de Freitas, cidade do Extremo Sul da Bahia, na tarde do domingo, 19. A ventania deixou um rastro de destruição no bairro Eixo Sul. Na Rua XXV, próximo à fábrica da Grendene, a força do vendaval derrubou estruturas e destruiu um galpão usado por uma construtora.

Com a força do vento, o galpão que armazenava veículos e equipamentos foi completamente danificado. Além disso, dois postes de energia elétrica foram derrubados, provocando a interdição da via e deixando parte da localidade sem energia elétrica por algumas horas.

Equipes da Coelba foram acionadas para atender a ocorrência, desligar a rede e iniciar os reparos necessários. apesar do susto, não houve registro de feridos, nem maiores danos aos veículos que estavam no galpão.