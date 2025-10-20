SUSTO
Vendaval destrói galpão em cidade baiana e assusta moradores
Ventania foi registrada na tarde do domingo, 19
Por Redação
Uma rajada de vento intensa assustou os moradores Teixeira de Freitas, cidade do Extremo Sul da Bahia, na tarde do domingo, 19. A ventania deixou um rastro de destruição no bairro Eixo Sul. Na Rua XXV, próximo à fábrica da Grendene, a força do vendaval derrubou estruturas e destruiu um galpão usado por uma construtora.
Com a força do vento, o galpão que armazenava veículos e equipamentos foi completamente danificado. Além disso, dois postes de energia elétrica foram derrubados, provocando a interdição da via e deixando parte da localidade sem energia elétrica por algumas horas.
Equipes da Coelba foram acionadas para atender a ocorrência, desligar a rede e iniciar os reparos necessários. apesar do susto, não houve registro de feridos, nem maiores danos aos veículos que estavam no galpão.
