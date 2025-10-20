Menu
Homem passa mal e morre em enterro de irmão assassinado

Maione Santana Santos morreu durante o sepultamento do irmão Mailson José Santos Santana, que foi assassinado

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 18:04 h
Homem passa mal e morre no enterro do próprio irmão
Homem passa mal e morre no enterro do próprio irmão -

Um momento que deveria ser de despedida se tornou uma tragédia na manhã desta segunda-feira, 20, no distrito de Caldas do Jorro, em Tucano, no interior da Bahia. Maione Santana Santos, morreu após passar mal durante o enterro do próprio irmão, Mailson José Santos Santana, de 48 anos, que foi morto a tiros na madrugada do último domingo, 19.

Maione passou mal enquanto acompanhava o sepultamento do irmão, ainda não se sabe a causa da morte ou informações sobre o velório e sepultamento dele, de acordo com o g1.

Entenda o caso

O irmão de Maione, Mailson, foi morto em uma praça da mesma cidade. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito do crime foi preso em flagrante poucas horas depois do crime.

Ele confessou o homicídio e foi autuado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha.

Ainda de acordo com a PC, o homem foi encontrado por equipes da Polícia Militar (PM) em uma área de mata, em Caldas do Jorro. Junto dele foram apreendidas:

  • uma arma de fogo;
  • munições.

O suspeito passou por exames do corpo de delito e segue custodiado à disposição da Justiça.

Outro homem também foi autuado por favorecimento pessoal, depois de dar abrir ao autor do crime. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra ele.

x