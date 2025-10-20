Tragédia: idoso de 73 anos morre afogado em tanque na Bahia

Caso aconteceu no nesta quarta-feira, no bairro Caboré - Foto: Reprodução | SSP-BA

Um idoso de 73 anos morreu afogado neste domingo, 19, em um tanque utilizado para armazenar água destinada ao consumo de animais, no povoado do Ponto, zona rural do município de Serra Preta, a cerca de 55 quilômetros de Feira de Santana.

A vítima foi identificada como Ariston Azevedo de Santana. Segundo informações da Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem tenha passado mal enquanto se encontrava próximo ao reservatório. Moradores da região relataram que ele sofria de problemas de saúde, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando os agentes da Polícia Civil chegaram ao local, o corpo de Ariston já havia sido retirado da água por moradores.

Investigação

A Delegacia Territorial (DT) de Serra Preta registrou a ocorrência e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, onde será submetido a exames de necropsia que devem confirmar a causa do óbito.