UPB celebra fortalecimento da Educação em encontro de prefeitos

Encontro na UPB. - Foto: Divulgação

O “Encontro estratégico: parceria que transforma”, realizado pela União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta segunda-feira (20), apresentou o programa “Nova UPB: governança de verdade” e as ações estratégicas na área da Educação realizadas pela entidade em parceria com Governo do Estado, Federação dos Consórcios da Bahia (FECBAHIA) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Com a participação de mais de 250 prefeitos, além de deputados e senadores, o evento contou com a participação do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, e da secretária da Educação do Estado da Bahia (SEC), Rowenna Brito.

“Mesmo o município sendo responsável pela alfabetização na idade certa, é um compromisso do Estado estar envolvido no avanço da Educação na Bahia. É um movimento que inclui a reestruturação da Educação nos municípios para podermos garantir uma qualificação no aprendizado dos estudantes. E desde o começo a UPB esteve ao nosso lado neste caminho”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

A secretária Rowenna Brito falou sobre a importância da parceria com a UPB. “Esta pauta não pode ser só do Governo do Estado. Esta pauta da Educação tem que ser uma pauta da sociedade baiana e brasileira. Por isso, estamos empenhados em fortalecer o pacto com os municípios, através do Programa Bahia Alfabetizada, que promove atividades visando ações nas cidades de todo o Estado”.

Para o presidente da UPB e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, todos têm que andar de mãos dadas pela Educação. “Sabemos que o desejo do governador Jerônimo é colocar a Bahia no topo da Educação do Brasil. Então, não podemos politizar o assunto, todos os prefeitos e secretários têm que estar juntos nestas ações”.

Lançamentos

Foram lançados o Canal UPBinho, que utiliza inteligência artificial para facilitar a comunicação com gestores, e o Curso de Sistema BIM, voltado à elaboração de projetos de infraestrutura e arquitetura dentro dos padrões exigidos por órgãos estaduais e federais. Também foi anunciada a reforma e ampliação do auditório da UPB, que modernizará o espaço para capacitações e eventos.